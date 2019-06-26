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Суд арестовал ценные бумаги Абызова

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 1667 обыкновенных акций компании «Промышленные технологии», которые принадлежат бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает «РИА Новости».

Номинальная стоимость одной акции – 100 руб. Как рассказал агентству адвокат Абызова Сергей Дрозда, договор о покупке акций предприятия был подписан в 2010 г., а следствие инкриминирует Абызову преступления по событиям, случившимся после 2011 г. Дрозда заключил, что эти акции не должны подлежать аресту.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал другие активы Абызова: 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. Тогда же представитель Следственного комитета заявил, что Абызов пытался снять деньги со своих счетов, чтобы они не попали под арест, но следствие пресекло эту попытку.

Дело против Абызова возбудили 25 марта 2019 г. На следующий день его задержали в подмосковном доме. Бывшему министру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По версии следствия, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и члены этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., а затем преступная группа вывела эти деньги за рубеж.

Сейчас Абызов находится в СИЗО. Свою вину он не признал.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО