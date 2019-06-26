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Суд арестовал ценные бумаги Абызова

Ведомости
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Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 1667 обыкновенных акций компании «Промышленные технологии», которые принадлежат бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает «РИА Новости».

Номинальная стоимость одной акции – 100 руб. Как рассказал агентству адвокат Абызова Сергей Дрозда, договор о покупке акций предприятия был подписан в 2010 г., а следствие инкриминирует Абызову преступления по событиям, случившимся после 2011 г. Дрозда заключил, что эти акции не должны подлежать аресту.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал другие активы Абызова: 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. Тогда же представитель Следственного комитета заявил, что Абызов пытался снять деньги со своих счетов, чтобы они не попали под арест, но следствие пресекло эту попытку.

Дело против Абызова возбудили 25 марта 2019 г. На следующий день его задержали в подмосковном доме. Бывшему министру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По версии следствия, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и члены этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., а затем преступная группа вывела эти деньги за рубеж.

Сейчас Абызов находится в СИЗО. Свою вину он не признал.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО

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Путин встретится с Трампом 28 июня в Осаке

Ведомости
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трампа проведут встречу на саммите G20 в Осаке 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова. Встреча начнется ориентировочно в 14.00 по местному времени, на нее пока отведен один час, но продолжительность переговоров будет зависеть исключительно от лидеров двух стран.

Как ранее отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, во время переговоров секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном были достигнуты важные договоренности по Сирии, которые будут положены в основу переговоров Путина и Трампа. Таким образом, Сирия станет одним из важнейших аспектов переговоров глав государств.

В декабре 2018 г. встреча Путина и Трампа была запланирована на саммите G20 в Аргентине, но ее отменила американская сторона. Трамп объяснил это решение тем, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты провели разговор «на ногах». «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», – подчеркивал тогда Путин. Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Финляндии.

По словам Ушакова, также Путин намерен встретиться с покидающей свой пост премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном взаимодействие с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, а также пообщаться с другими мировыми лидерами.

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Политика
Новости

РЖД перестала продавать билеты до станции Шиес

Ведомости
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РЖД отменила остановку на станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, продажа билетов на эту станцию не осуществляется, передает «Интерфакс – Северо-Запад» со ссылкой на ведомственную телеграмму управления Северной железной дороги. В телеграмме отмечается, что на поезде Воркута – Москва отправлением из Москвы и Воркуты с 25 июня 2019 г. стоянка для посадки и высадки пассажиров по станции Шиес заменяется на техническую, цитирует содержание телеграммы агентство.

В ответ на эти меры жители поселка Урдома распространили открытое заявление, в котором просят открыть станцию для поездов дальнего следования по направлениям Вокрута – Москва и Микунь – Котлас, а также сделать остановку на станции Шиес на поездах пригородного направления, сообщает агентство.

Осенью прошлого года стало известно, что спрессованный («брикетированный») мусор поедет из Москвы в Архангельскую область. Соответствующее инвестиционное соглашение подписали правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Мусор из Москвы предполагается сводить в экотехнопарк «Шиес» в Ленском районе Архангельской области. Капитальные вложения в проект были оценены в 10,5 млрд руб. Строительство полигона ведет ООО «Технопарк» (на 100% принадлежит АО «Москапремонт», которое находится в собственности Москвы и подчиняется департаменту ЖКХ).

Строительство полигона вызвало протесты населения – одни из самых массовых в последнее время в стране. В февральских акциях в Архангельске участвовали около 7000 человек, в Северодвинске – 9000, в Котласе – 2000, сообщала местная пресса. В апреле в центр Архангельска выходило больше 3000 человек, активисты из поселка Урдома перекрывали дорогу на станцию Шиес.

В мае президент Владимир Путин попросил чиновников решать вопросы о строительстве мусорных полигонов с учетом мнения местных жителей. В мэрии Москвы подготовку к строительству полигона решили приостановить. Тем не менее экологи-активисты продолжали выходить к месту предполагаемого строительства для выражения протеста.

Политика
Новости

Медведев предложил закрепить в законе конфискацию автомобилей за «пьяные» ДТП

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Госсовета предложил предусмотреть в новом Кодексе об административных правонарушениях возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения.

По его словам, конфискация может быть предусмотрена с «применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу». Это значит, что владелец автомобиля сможет потребовать компенсации ущерба за конфискацию автомобиля у того, кто был за рулем и совершил нарушение в состоянии опьянения. «Эту модель можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса», – сказал Медведев.

Ранее с инициативой о конфискации автомобилей у пьяных водителей выступало МВД России. При этом ведомство не поясняло принцип работы механизма конфискации. Также о необходимости конфисковывать машины пьяных граждан говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который отмечал, что число погибших в ДТП в России с годами постепенно снижается, но проблема пьяного вождения сохраняется и угрожает безопасности граждан.

Депутаты Госдумы в конце мая приняли закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Также закон ужесточил ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью: теперь за это пьяному водителю грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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Бизнес
Новости

Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли

Ведомости
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Российские топливный рынок оказался в «регуляторных тисках» в результате мер, принятых правительством для разрешения кризиса на нем и недопущения ценовых скачков. Об этом говорится в письме президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова министру финансов Антону Силуанову, с которым ознакомились «Ведомости».

Как указал союз, с одной стороны, рост цен в топливной рознице ограничен пределами инфляции, а с другой – нефтепереработка испытывает существенное давление от высоких акцизов. Правительство пытается удержать ситуацию в полностью подконтрольном режиме и вырабатывает механизмы, которые имеют большое количество негативных долгосрочных последствий.

Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.

Нужно пересмотреть меры, которые предпринимает правительство для поддержания стабильности на рынке, констатировал Баженов. Он указал на то, что механизм демпфера «вызывает множество вопросов в силу его несовершенства». НТС предлагает отменить этот механизм, а также отменить или «кратно снизить» акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтепереработки и розницы на добычу.

В конце 2018 г. правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения, в частности, действует демпфирующий механизм: правительство частично возмещает компаниям недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Срок действия соглашения истекает 1 июля. Продлеваться оно не будет, рассказывали «Ведомостям» источники.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах

Ведомости
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Президент Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, соответствующее поручение чиновникам и организациям, ответственным за установку камер, Путин дал во время заседания Госсовета. Он отметил, что целью установки камер на трассах является снижение аварийности и травматизма, а также сохранение жизней людей.

«Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий», – заявил президент. По его мнению, вместо поддержания дисциплины водителей камеры лишь способствуют увеличению количества выписанных штрафов. «А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата», – добавил Путин.

Он добавил, что безопасность движения также зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. «С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень», – заявил Путин. По его мнению, проблема заключается не только в развитии инфраструктуры, но и в высоких тарифах на электроэнергию. Президент поручил участникам совещания предложить варианты решения.

Бизнес
Новости

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Ведомости
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Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.

Прохоров стал владельцем 25% компании в 2017 г., позже его доля снизилась до 15,62%. В последние годы Прохоров избавился от многих активов, включая контрольный пакет в холдинге РБК и акции клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets.

Группа компаний «Обувь России» основана в 2003 г. в Новосибирске. Она управляет 727 магазинами под брендами Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette.

В октябре 2017 г. «Обувь России» провела IPO на Московской бирже, собрав около 6 млрд руб. Деньги от инвесторов были нужны компании, чтобы увеличить розничную сеть, развивать дистрибуцию, а также частично расплатиться по долгам.

Forbes оценивает состояние Прохорова в $9,8 млрд.

Политика
Новости

Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве

Ведомости
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Мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей у здания Минстроя в центре Москвы, рассказал РБК источник в ГУ МВД по столице. Об этом же сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Пришел неизвестный мужчина, облил себя бензином и заявил, что собирается совершить самосожжение», – отметил собеседник агентства.

Пресс-служба Минстроя позже рассказала РБК, что мужчина, стоящий у здания ведомства, держит зажигалку в правой руке. Он – сельский житель Рязанской области, который требует снять запрет на строительство его дома. К нему вышел заместитель министра строительства Юрий Гордеев и проводил его в здание ведомства.

РБК опубликовал видеозапись, сделанную пресс-службой Минстроя. На нем человек в зеленой футболке, держа что-то в руке, кричит: «Я требую снятия запрета на строительство в Рязанской области – в Рыбнинском районе. <...> Неужели мы так много просим?»

Источник ТАСС сообщил, что мужчина – обманутый дольщик. Минстрой эту информацию опровергает. Требования мужчины могут быть связаны с «ранее установленными охранными зонами "есенинских" мест», уточнило ведомство.

Позже пресс-служба Минстроя сообщила «Интерфаксу», что мужчина задержан.

Политика
Новости

Против подозреваемого в отравлениях и грабеже в Москве возбудили семь дел

Ведомости
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Полиция возбудила семь уголовных дел против подозреваемого в отравлениях прохожих в Москве, сообщается на сайте МВД России.

Как уточняет ведомство, дела возбуждены по ст. 158, 161 и 162 Уголовного кодекса (кража, грабеж, разбой). По ст. 161 возбуждено одно дело. Сколько именно возбуждено по другим статьям УК, министерство не указывает.

На данный момент установлены 11 потерпевших, сообщило МВД. 26 июня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с просьбой арестовать подозреваемого.

Подозреваемого задержали накануне, 25 июня. Это произошло после публикации издания The Village, согласно которой в центре Москвы, в частности на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которых угостили газировкой, после чего они теряли сознание. Некоторые пострадавшие, отмечала The Village, после отравления находились в коме.

Подозреваемым оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии, сообщало МВД. Во время обыска у него в квартире нашли такие лекарственные препараты, как феназепам и клозапин, а также трамадол.

Политика
Новости

Беглов попросил СК проверить информацию о подделке подписей в его поддержку

Ведомости
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в ГУВД по городу и Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о фальсификации подписей в его поддержку. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко.

Несколько дней назад штаб оппозиционера Алексея Навального опубликовал видео, на котором, как утверждается, чиновницы в нарушение закона заполняют подписные листы в поддержку кандидатуры Беглова на выборах губернатора Петербурга. После этого полиция задержала заместителя главы штаба Навального в Петербурге Ольгу Гусеву.

Как ранее сообщалось, ЦИК направил своих представителей для оказания методической помощи городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга, так как в ЦИК поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий города. Основная претензия к ним – несвоевременное информирование о назначении выборов депутатов местных органов власти.

Как сообщил Миненко, городской избирком признал неудовлетворительной работу по информированию избирателей муниципальных избирательных комиссий – округов Гагаринское и Звездное. Обращения по поводу непубликации муниципалитетами этих округов решений о назначении выборов направлены в прокуратуру. По избирательной комиссии Сампсониевского округа, не опубликовавшей решение о назначении выборов, установлены новые сроки приема документов. Председатель избирательной комиссии Сосновского округа будет привлечен к административной ответственности и уволен, пообещали в городской комиссии.

Выборы губернатора Петербурга пройдут осенью в единый день голосования. По состоянию на 26 июня избирком города зарегистрировал 27 кандидатов. Все они должны преодолеть муниципальный фильтр – собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. В выборах участвует и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который баллотируется как самовыдвиженец. Ему необходимо также собрать подписи жителей в свою поддержку. В штабе Беглова сообщали, что уже собрали необходимое число подписей и скоро представят их на проверку.

Опытный бюрократ и давний знакомый Путина. Чем известен новый губернатор Петербурга

Технологии
Новости

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Ведомости
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Роскомнадзор готов запустить процедуру наложения штрафа на Google, сообщил глава службы Александр Жаров. Американский поисковик не исполняет в полной мере закон об удалении из поисковой выдачи ссылок на запрещенную на территории России информацию, объяснил Жаров. Это может стать вторым штрафом для Google по этой статье. Сумма штрафа может составить 750 000 руб., напомнил глава Роскомнадзора.

Список таких сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда. С ноября 2017 г. ссылки на сайты, попавшие в реестр, обязаны удалять из своей выдачи и поисковики. Они должны также подключиться к самому реестру, чтобы оперативно получать информацию о новых ресурсах, которые попали под блокировку.

Роскомнадзор впервые огласил претензии к Google по фильтрации поиска летом 2018 г., тогда американская компания получила официальное предупреждение о необходимости соблюдения российского законодательства. Предупреждение силы не возымело, признали чиновники осенью, завели административное дело против Google и обратились в суд с просьбой оштрафовать американскую корпорацию. В конце года суд оштрафовал Google на 0,5 млн руб., компания решение оспаривать не стала и штраф оплатила.

В начале этого года Google все-таки начал фильтровать поиск, рассказывал «Ведомостям» источник в крупной интернет-компании и подтверждал источник в Роскомнадзоре. Компания пока не удаляет все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть – около 70%, говорили собеседники «Ведомостей». При этом к реестру Google подключаться не стал.

Google продолжает удалять часть ссылок – около 65%, рассказал сегодня «Ведомостям» источник в Роскомнадзоре, но доля фильтрации не растет, что категорически не устраивает чиновников.

Процесс оформления штрафа Роскомнадзор начнет в июле, говорит Жаров: «Если, конечно, к этому времени Google не начнет исполнять требования закона полностью».

Близкий к Google источник сообщил «Ведомостям», что поисковик не подключен к реестру запрещенных сайтов и не удаляет автоматически из выдачи в России ссылки, входящие в реестр. Вместо этого в компании рассматривают запросы на удаление контента, содержащегося в реестре, и в случае если запрос отвечает требованиям, удаляют контент из российского сервиса. В Google отказались от комментариев.

Политика
Новости

Песков усомнился в данных «Левада-центра» о применении пыток в России

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в результатах исследования «Левада-центра», согласно которому каждый десятый опрошенный россиянин подвергался пыткам со стороны силовиков. Он спросил журналистов, сталкивались ли они с чем-то подобным.

«Назовите себя. Есть ли кто-то, кто хочет назваться? Нет», – сказал Песков. Он отметил, что результаты исследования нужно тщательно проанализировать. Пресс-секретарь подчеркнул, что необходимо выяснить, какая методология исследования, и узнать, какой именно вопрос задавался. «Отвечать поверхностно не хотелось бы», – добавил Песков.

Данное исследование провел «Левада-центр» по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток». Десятая часть участников опроса заявила, что их пытали, из них 75% пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. Согласно исследованию, значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает применение пыток. В опросе участвовали 3400 человек в 53 регионах России.

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