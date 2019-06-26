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Путин встретится с Трампом 28 июня в Осаке

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трампа проведут встречу на саммите G20 в Осаке 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова. Встреча начнется ориентировочно в 14.00 по местному времени, на нее пока отведен один час, но продолжительность переговоров будет зависеть исключительно от лидеров двух стран.

Как ранее отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, во время переговоров секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном были достигнуты важные договоренности по Сирии, которые будут положены в основу переговоров Путина и Трампа. Таким образом, Сирия станет одним из важнейших аспектов переговоров глав государств.

В декабре 2018 г. встреча Путина и Трампа была запланирована на саммите G20 в Аргентине, но ее отменила американская сторона. Трамп объяснил это решение тем, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты провели разговор «на ногах». «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», – подчеркивал тогда Путин. Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Финляндии.

По словам Ушакова, также Путин намерен встретиться с покидающей свой пост премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном взаимодействие с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, а также пообщаться с другими мировыми лидерами.