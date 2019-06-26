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Молдавскому олигарху Плахотнюку в России предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

Следственный департамент МВД заочно предъявил обвинение молдавскому политику и олигарху Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу. Их подозревают в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), говорится в сообщении МВД.

По версии следствия, Плахотнюк входил в транснациональное преступное сообщество, которое с июня по август 2012 г. было создано жителями Молдавии и Испании. Сообщество организовало контрабанду крупных партий гашиша из Северной Африки в страны СНГ транзитом через Евросоюз и Россию. Организатором преступного сообщества следствие называет Олега Прутяну. Как ранее писал «Коммерсантъ», Прутяну сейчас судят в Молдавии, а Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест. Всего в ходе спецоперации «Пиренейский излом» в 2012-2019 гг. следователи привлекли к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката и изъяли более 1 т наркотических средств.

Плахотнюк занимал не последнее место в синдикате, уверены в МВД. Находясь в должности председателя Демократической партии страны, он вступил в сговор с лидерами наркосиндиката, считает следствие, а непосредственный контроль за контрабандой наркотиков по указанию Плахотнюка осуществлял Цуцу, бывший депутат парламента от Демократической партии.

В феврале 2019 г. в Молдавии прошли выборы, большинство на которых получила Партия социалистов Молдавии, которую возглавлял президент страны Игорь Додон. На втором месте оказался оппозиционный проевропейский избирательный блок ACUM. С третьим результатом в парламент прошла и Демократическая партия Плахотнюка. За два дня до выборов МВД объявило, что подозревает ее лидера в выводе из России более 37 млрд руб. в 2013–2014 гг. В июне социалистам и ACUM удалось договориться о создании правящей коалиции и назначении премьера и спикера парламента. Демократическая партия 14 июня объявила этот союз нелегитимным, а Плахотнюк и приближенные к нему бизнесмены покинули страну. По словам представителя партии, он уехал в Швейцарию к семье.

Сам Плахотнюк пока не комментировал предъявленные обвинения.