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Прокуратура назвала возможные причины пожара в Нотр-Дам

Ведомости
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Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электричества. Об этом со ссылкой на парижского прокурора Реми Хейца сообщает Le Figaro.

По его словам, проведенное расследование пока не смогло установить точную причину произошедшего, но доказательств того, что пожар стал следствием преступного умысла, нет. Открыто следствие по факту причинения неумышленного вреда вследствие нарушения правил безопасности, добавил он.

Вечером 15 апреля в соборе произошел пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет.

Ранее Le Parisien писала, что в качестве одной из версий пожара криминалисты рассматривают проблемы с электрикой. Специалисты считают, что очаг возгорания расположен у основания шпиля собора, отмечало издание.

В соборе Парижской Богоматери началась реставрация. ФотографииФото

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ВАДА планирует возбудить более 100 дел о допинге против российских спортсменов

Ведомости
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) надеется возбудить более 100 дел в отношении российских спортсменов, которых подозревает в его использовании в ходе Олимпиады 2014 г., передает слова президента ВАДА Крейга Риди «Интерфакс».

По его словам, в апреле ВАДА изъяла 2262 образца допинг-проб из Московской лаборатории, «они могут быть использованы для аргументации по делам против атлетов, которые мошенничали». Риди пообещал делиться результатами проверок российских спортсменов и завершить этот процесс до конца года.

В декабре 2014 г. на немецком телеканале ARD вышел документальный фильм «Топ-секреты допинга: как Россия производит своих победителей». В нем бывший главный специалист РУСАДА (российское антидопинговое агентство) Виталий Степанов и его жена Юлия Степанова, дисквалифицированная в 2013 г. за допинг, рассказали о нескольких случаях применения спортсменами из России, прежде всего легкоатлетами, запрещенных препаратов. После этого ВАДА создало специальную комиссию для расследования фактов применения допинга.

В ноябре 2015 г. были опубликованы первые итоги расследования. Комиссия пришла к выводу: РУСАДА, Всероссийская федерация легкой атлетики и Россия нарушили андидопинговый кодекс. В докладе фигурировало также имя директор ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, который эмигрировал в США и вполседствии рассказал The New York Times о существовании в России государственной допинговой программы. Также он сообщил о том, что лично подменил около 100 проб мочи российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи.

Кого обвиняет ВАДА

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Политика
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Молдавскому олигарху Плахотнюку в России предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

Ведомости
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Следственный департамент МВД заочно предъявил обвинение молдавскому политику и олигарху Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу. Их подозревают в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), говорится в сообщении МВД.

По версии следствия, Плахотнюк входил в транснациональное преступное сообщество, которое с июня по август 2012 г. было создано жителями Молдавии и Испании. Сообщество организовало контрабанду крупных партий гашиша из Северной Африки в страны СНГ транзитом через Евросоюз и Россию. Организатором преступного сообщества следствие называет Олега Прутяну. Как ранее писал «Коммерсантъ», Прутяну сейчас судят в Молдавии, а Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест. Всего в ходе спецоперации «Пиренейский излом» в 2012-2019 гг. следователи привлекли к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката и изъяли более 1 т наркотических средств.

Плахотнюк занимал не последнее место в синдикате, уверены в МВД. Находясь в должности председателя Демократической партии страны, он вступил в сговор с лидерами наркосиндиката, считает следствие, а непосредственный контроль за контрабандой наркотиков по указанию Плахотнюка осуществлял Цуцу, бывший депутат парламента от Демократической партии.

В феврале 2019 г. в Молдавии прошли выборы, большинство на которых получила Партия социалистов Молдавии, которую возглавлял президент страны Игорь Додон. На втором месте оказался оппозиционный проевропейский избирательный блок ACUM. С третьим результатом в парламент прошла и Демократическая партия Плахотнюка. За два дня до выборов МВД объявило, что подозревает ее лидера в выводе из России более 37 млрд руб. в 2013–2014 гг. В июне социалистам и ACUM удалось договориться о создании правящей коалиции и назначении премьера и спикера парламента. Демократическая партия 14 июня объявила этот союз нелегитимным, а Плахотнюк и приближенные к нему бизнесмены покинули страну. По словам представителя партии, он уехал в Швейцарию к семье.

Сам Плахотнюк пока не комментировал предъявленные обвинения.

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Финансы
Новости

FT назвала лучшее время для инвестиций на развивающихся рынках

Ведомости
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Самое благоприятное время для инвестиций на развивающихся рынках – когда СМИ пишут про них много плохих новостей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Яна Дена из британской инвесткомпании Ashmore Group. И, наоборот, когда ситуация на развивающихся рынках спокойная, инвесторам тяжелее получить высокую прибыль.

Ден проанализировал упоминание «развивающихся рынков» в базе данных Dow Jones Factiva, в которой находится 33 000 публикаций за последние 20 лет. Ему удалось выявить 16 случаев, когда СМИ очень много писали про проблемы на развивающихся рынках, от кризиса в Аргентине в 2001 г. до опасений по поводу дефолта Венесуэлы в 2017 г. По оценкам Дена, доходность инвестиций в акции развивающихся рынков исключительно в эти периоды была бы более чем на 10 процентных пунктов в год выше, чем у инвесторов, вкладывающих в них деньги постоянно. У последних она составила бы 4,1% в год. Для сравнения: доходность инвестиции во времена затишья составила бы лишь около 3%.

К аналогичным выводам Ден также пришел, проанализировав инвестиции в корпоративные и суверенные облигации. Он объясняет такую закономерность тем, что СМИ «чересчур раздувают плохие новости», а некоторые журналисты и инвесторы неверно экстраполируют проблемы нескольких стран на все развивающиеся рынки. При этом Ден не нашел подобной закономерности, когда речь идет об упоминании развивающихся рынков в социальных сетях.

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Бизнес
Новости

Совладельцем «Мосхозторга» стал гражданин Азербайджана

Ведомости
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Владельцем «Фалкон хоум дистрибьюшн», которая приобрела 50,5% сети магазинов «Мосхозторг», является гражданин Азербайджана Заур Мишиев, свидетельствуют данные, опубликованные в реестре компаний Болгарии. На это обратили внимание «Открытые медиа».

Компания была зарегистрирована в 2018 г. в болгарской столице – Софии. Уставной капитал «Фалкон хоум дистрибьюшн» – 10 левов, то есть около 364 руб. Деятельность компании – продажа постельного белья, обуви, текстиля, мебели, продуктов питания.

«Фалкон хоум дистрибьюшн» стала владелицей 50,5% «Мосхозторга» 17 июня, свидетельствуют данные СПАРКа. Ранее такая же доля принадлежала Веронике Кирьяновой. Еще 10% сети принадлежат предпринимателю Илье Траберу, 39,5% у Ильи Полячкова.

25 июня «Коммерсантъ» сообщил, что сеть магазинов «Мосхозторг» может полностью прекратить развитие. По данным издания, один из арендодателей уведомил о намерении обанкротить компанию, всего к сети подан 31 иск на 77 млн руб. Ритейлер с конца 2018 г. закрыл уже около половины точек продаж и перестал искать новые площади, писало издание.

«Мосхозторг» начал активно развивать бизнес в Москве в 2015 г., когда в центральных районах города можно было арендовать помещения на выгодных условиях. В период после кризиса 2014 г. многие площади пустовали, и «Мосхозторг» смог выгодно расположить магазины. Их ассортимент включает товары для строительства и ремонта, дома и сада, бытовую химию.

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Политика
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Путин встретится с Трампом 28 июня в Осаке

Ведомости
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на саммите G20 в Осаке 28 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова. Встреча начнется ориентировочно в 14.00 по местному времени, на нее пока отведен один час, но продолжительность переговоров будет зависеть исключительно от лидеров двух стран.

Как ранее отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, во время переговоров секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном были достигнуты важные договоренности по Сирии, которые будут положены в основу переговоров Путина и Трампа. Таким образом, Сирия станет одним из важнейших аспектов переговоров глав государств.

В декабре 2018 г. встреча Путина и Трампа была запланирована на саммите G20 в Аргентине, но ее отменила американская сторона. Трамп объяснил это решение тем, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты провели разговор «на ногах». «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», – подчеркивал тогда Путин. Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Финляндии.

По словам Ушакова, также Путин намерен встретиться с покидающей свой пост премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном взаимодействие с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, а также пообщаться с другими мировыми лидерами.

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Политика
Новости

РЖД перестала продавать билеты до станции Шиес

Ведомости
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РЖД отменила остановку на станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, продажа билетов на эту станцию не осуществляется, передает «Интерфакс – Северо-Запад» со ссылкой на ведомственную телеграмму управления Северной железной дороги. В телеграмме отмечается, что на поезде Воркута – Москва отправлением из Москвы и Воркуты с 25 июня 2019 г. стоянка для посадки и высадки пассажиров по станции Шиес заменяется на техническую, цитирует содержание телеграммы агентство.

В ответ на эти меры жители поселка Урдома распространили открытое заявление, в котором просят открыть станцию для поездов дальнего следования по направлениям Вокрута – Москва и Микунь – Котлас, а также сделать остановку на станции Шиес на поездах пригородного направления, сообщает агентство.

Осенью прошлого года стало известно, что спрессованный («брикетированный») мусор поедет из Москвы в Архангельскую область. Соответствующее инвестиционное соглашение подписали правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Мусор из Москвы предполагается сводить в экотехнопарк «Шиес» в Ленском районе Архангельской области. Капитальные вложения в проект были оценены в 10,5 млрд руб. Строительство полигона ведет ООО «Технопарк» (на 100% принадлежит АО «Москапремонт», которое находится в собственности Москвы и подчиняется департаменту ЖКХ).

Строительство полигона вызвало протесты населения – одни из самых массовых в последнее время в стране. В февральских акциях в Архангельске участвовали около 7000 человек, в Северодвинске – 9000, в Котласе – 2000, сообщала местная пресса. В апреле в центр Архангельска выходило больше 3000 человек, активисты из поселка Урдома перекрывали дорогу на станцию Шиес.

В мае президент Владимир Путин попросил чиновников решать вопросы о строительстве мусорных полигонов с учетом мнения местных жителей. В мэрии Москвы подготовку к строительству полигона решили приостановить. Тем не менее экологи-активисты продолжали выходить к месту предполагаемого строительства для выражения протеста.

Политика
Новости

Медведев предложил закрепить в законе конфискацию автомобилей за «пьяные» ДТП

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Госсовета предложил предусмотреть в новом Кодексе об административных правонарушениях возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения.

По его словам, конфискация может быть предусмотрена с «применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу». Это значит, что владелец автомобиля сможет потребовать компенсации ущерба за конфискацию автомобиля у того, кто был за рулем и совершил нарушение в состоянии опьянения. «Эту модель можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса», – сказал Медведев.

Ранее с инициативой о конфискации автомобилей у пьяных водителей выступало МВД России. При этом ведомство не поясняло принцип работы механизма конфискации. Также о необходимости конфисковывать машины пьяных граждан говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который отмечал, что число погибших в ДТП в России с годами постепенно снижается, но проблема пьяного вождения сохраняется и угрожает безопасности граждан.

Депутаты Госдумы в конце мая приняли закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Также закон ужесточил ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью: теперь за это пьяному водителю грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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Бизнес
Новости

Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли

Ведомости
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Российские топливный рынок оказался в «регуляторных тисках» в результате мер, принятых правительством для разрешения кризиса на нем и недопущения ценовых скачков. Об этом говорится в письме президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова министру финансов Антону Силуанову, с которым ознакомились «Ведомости».

Как указал союз, с одной стороны, рост цен в топливной рознице ограничен пределами инфляции, а с другой – нефтепереработка испытывает существенное давление от высоких акцизов. Правительство пытается удержать ситуацию в полностью подконтрольном режиме и вырабатывает механизмы, которые имеют большое количество негативных долгосрочных последствий.

Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.

Нужно пересмотреть меры, которые предпринимает правительство для поддержания стабильности на рынке, констатировал Баженов. Он указал на то, что механизм демпфера «вызывает множество вопросов в силу его несовершенства». НТС предлагает отменить этот механизм, а также отменить или «кратно снизить» акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтепереработки и розницы на добычу.

В конце 2018 г. правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения, в частности, действует демпфирующий механизм: правительство частично возмещает компаниям недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Срок действия соглашения истекает 1 июля. Продлеваться оно не будет, рассказывали «Ведомостям» источники.

Политика
Новости

Суд арестовал ценные бумаги Абызова

Ведомости
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Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 1667 обыкновенных акций компании «Промышленные технологии», которые принадлежат бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает «РИА Новости».

Номинальная стоимость одной акции – 100 руб. Как рассказал агентству адвокат Абызова Сергей Дрозда, договор о покупке акций предприятия был подписан в 2010 г., а следствие инкриминирует Абызову преступления по событиям, случившимся после 2011 г. Дрозда заключил, что эти акции не должны подлежать аресту.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал другие активы Абызова: 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. Тогда же представитель Следственного комитета заявил, что Абызов пытался снять деньги со своих счетов, чтобы они не попали под арест, но следствие пресекло эту попытку.

Дело против Абызова возбудили 25 марта 2019 г. На следующий день его задержали в подмосковном доме. Бывшему министру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По версии следствия, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Он и члены этого сообщества обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и похитили 4 млрд руб., а затем преступная группа вывела эти деньги за рубеж.

Сейчас Абызов находится в СИЗО. Свою вину он не признал.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО

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Политика
Новости

Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах

Ведомости
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Президент Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, соответствующее поручение чиновникам и организациям, ответственным за установку камер, Путин дал во время заседания Госсовета. Он отметил, что целью установки камер на трассах является снижение аварийности и травматизма, а также сохранение жизней людей.

«Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий», – заявил президент. По его мнению, вместо поддержания дисциплины водителей камеры лишь способствуют увеличению количества выписанных штрафов. «А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата», – добавил Путин.

Он добавил, что безопасность движения также зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. «С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень», – заявил Путин. По его мнению, проблема заключается не только в развитии инфраструктуры, но и в высоких тарифах на электроэнергию. Президент поручил участникам совещания предложить варианты решения.

Бизнес
Новости

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Ведомости
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Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.

Прохоров стал владельцем 25% компании в 2017 г., позже его доля снизилась до 15,62%. В последние годы Прохоров избавился от многих активов, включая контрольный пакет в холдинге РБК и акции клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets.

Группа компаний «Обувь России» основана в 2003 г. в Новосибирске. Она управляет 727 магазинами под брендами Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette.

В октябре 2017 г. «Обувь России» провела IPO на Московской бирже, собрав около 6 млрд руб. Деньги от инвесторов были нужны компании, чтобы увеличить розничную сеть, развивать дистрибуцию, а также частично расплатиться по долгам.

Forbes оценивает состояние Прохорова в $9,8 млрд.

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