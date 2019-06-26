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Прокуратура назвала возможные причины пожара в Нотр-Дам

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электричества. Об этом со ссылкой на парижского прокурора Реми Хейца сообщает Le Figaro.

По его словам, проведенное расследование пока не смогло установить точную причину произошедшего, но доказательств того, что пожар стал следствием преступного умысла, нет. Открыто следствие по факту причинения неумышленного вреда вследствие нарушения правил безопасности, добавил он.

Вечером 15 апреля в соборе произошел пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет.

Ранее Le Parisien писала, что в качестве одной из версий пожара криминалисты рассматривают проблемы с электрикой. Специалисты считают, что очаг возгорания расположен у основания шпиля собора, отмечало издание.

В соборе Парижской Богоматери началась реставрация. ФотографииФото