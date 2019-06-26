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РБК: начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку

Ведомости
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Начальник полиции, замруководителя Управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку. Об этом РБК рассказали источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к управлению.

По их словам, в настоящее время Петухов в отпуске, приказ об увольнении пока не подписан. Он уходит с поста по выслуге лет, отметили собеседники издания.

Бывший начальник Петухова, руководитель УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков уже уволен в связи с выходом на пенсию, подчеркнули источник РБК в МВД и еще один источник в правоохранительных органах.

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров отстранен от должности, также сообщили источники. По их данным, он не уволен. Источник, близкий к ведомству, отметил, что Щиров на прошлой неделе забрал с рабочего места все свои вещи.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

6 июня был задержан по подозрению в сбыте наркотиков журналист издания «Медуза» Иван Голунов. Он вину не признал и заявил, что ему подбросили наркотики. 8 июня его отправили под домашний арест, а спустя три дня с него сняли все обвинения. 13 июня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Пучкова, а также начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

Новости СМИ2
Политика
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Суд арестовал подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы

Ведомости
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Таганский районный суд арестовал Мурата Сабанова, подозреваемого в отравлениях и грабежах в центре Москвы, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Во время заседания Сабанов признал вину в хищении. Ранее МВД сообщило, что против него возбуждено семь дел по ст. 158, 161 и 162 Уголовного кодекса (кража, грабеж, разбой).

Подозреваемого задержали 25 июня. Это произошло после публикации The Village, согласно которой в центре Москвы, в частности на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которых угостили газировкой, после чего они теряли сознание. МВД сообщало о том, что установило пока только 11 потерпевших.

Сабанов – 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии. Во время обыска у него в квартире нашли такие лекарственные препараты, как феназепам и клозапин, а также трамадол.

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ПАСЕ вернула полномочия российской делегации

Ведомости
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Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против – 62, воздержались – 15.

Согласно документу, Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений. «Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», – говорится в резолюции.

Также в документе сказано, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи». Кроме того, ПАСЕ призвала Россию освободить 24 украинских моряка, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе, и немедленно выплатить все необходимые взносы.

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Новости

США в шестой раз перенесли дедлайн по санкциям против группы ГАЗ

Ведомости
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Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США отложило на четыре месяца – до 8 ноября – завершение переговоров, на которых обсуждается вывод из-под санкций группы ГАЗ. Это шестой перенос дедлайна по санкциям против группы.

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Она выпускает автобусы, легкие коммерческие автомобили, грузовики, автокомпоненты, собирает легковые автомобили по контрактной схеме по заказам Volkswagen. Нижегородский завод – центральное предприятие группы.

В апреле 2018 г. OFAC включило Дерипаску и предприятия, которые он тогда контролировал, в санкционный список. В санкционный список попала и группа ГАЗ. Осенью 2018 г. курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак встречался с послом США в России Джоном Хантсманом и обсуждал ситуацию, в которую попала группа ГАЗ. OFAC обозначило и условия для снятия санкций (бизнесмен должен отказаться от контроля на этих предприятиях) и обозначило дедлайны для завершения необходимых для этого бизнес-операций. Они неоднократно продлевались.

В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него. А в конце мая Дерипаска добился от властей США обоснования введенных против него санкций. Бизнесмен с предъявленными обвинениями не согласился.

В конце марта Вадим Сорокин, президент группы ГАЗ, направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщал «Коммерсантъ». В письме он отметил, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта и сокращения производства на 40%. В 2018 г. из-за санкций группа увеличила кредитный портфель до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. На увеличение оборотного капитала концерн потратил все собственные средства, включая прибыль.

В апреле на своей странице в сети Instagram Дерипаска написал: «Когда-то ГАЗ был символом делового сотрудничества России и США. А сегодня OFAC хочет уничтожить его, лишив работы 400 000 человек». Бизнесмен запустил в сети хэштег #SaveGAZ.

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Трамп назвал денежную политику ФРС «безумной» и призвал снизить ставку

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему США снизить ставку, чтобы выдержать конкуренцию с Китаем, пишет The Financial Times. Трамп, который неоднократно настаивал на снижении ставки ФРС, заявил, что ее председатель Джером Пауэлл «плохо делает свою работу», а текущая денежная политика, которую проводит ведомство, «безумна»: «Пауэлл должен снизить ставку, чтобы мы могли конкурировать с Китаем. Если Китай ослабит свою валюту, а мы не сможем сделать этого, то мы окажемся в неравных условиях».

Критикуя работу Пауэлла, Трамп отметил, что предпочел бы видеть на его месте президента Европейского центрального банка Марио Драги. На прошлой неделе Трамп обвинил Драги в манипулировании валютными курсами.

Трамп уже не первый месяц открыто критикует Пауэлла за нежелание смягчать денежную политику. В последние дни он даже стал намекать, что может уволить Пауэлла, если тот не снизит ставку. Пауэлл на пресс-конференции ответил словами: «У меня четырехлетний срок, и я намерен полностью его отработать».

На заседании 19 июня ФРС оставила ставку федерального финансирования на уровне 2,25–2,5%. Она заявила, что «будет действовать как должно, чтобы поддержать» рост экономики, который длится уже почти 10 лет. Однако большинство управляющих ФРС считают, что ставка может быть понижена на 0,25–0,5 пункта в течение 2019 г. Следующее заседание ФРС назначено на 30–31 июля.

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Новости СМИ2
Бизнес
Новости

ВАДА планирует возбудить более 100 дел о допинге против российских спортсменов

Ведомости
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) надеется возбудить более 100 дел в отношении российских спортсменов, которых подозревает в использовании допинга в ходе Олимпиады 2014 г., передает слова президента ВАДА Крейга Риди «Интерфакс».

По его словам, в апреле ВАДА изъяло 2262 образца допинг-проб из московской лаборатории, «они могут быть использованы для аргументации по делам против атлетов, которые мошенничали». Риди пообещал делиться результатами проверок российских спортсменов и завершить этот процесс до конца года.

В декабре 2014 г. на немецком телеканале ARD вышел документальный фильм «Топ-секреты допинга: как Россия производит своих победителей». В нем бывший главный специалист РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) Виталий Степанов и его жена Юлия Степанова, дисквалифицированная в 2013 г. за допинг, рассказали о нескольких случаях применения спортсменами из России, прежде всего легкоатлетами, запрещенных препаратов. После этого ВАДА создало специальную комиссию для расследования фактов применения допинга.

В ноябре 2015 г. были опубликованы первые итоги расследования. Комиссия пришла к выводу: РУСАДА, Всероссийская федерация легкой атлетики и Россия нарушили андидопинговый кодекс. В докладе фигурировало также имя директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, который эмигрировал в США и впоследствии рассказал The New York Times о существовании в России государственной допинговой программы. Также он сообщил о том, что лично подменил около 100 проб мочи российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи.

Кого обвиняет ВАДА

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Политика
Новости

Молдавскому олигарху Плахотнюку в России предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

Ведомости
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Следственный департамент МВД заочно предъявил обвинение молдавскому политику и олигарху Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу. Их подозревают в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), говорится в сообщении МВД.

По версии следствия, Плахотнюк входил в транснациональное преступное сообщество, которое с июня по август 2012 г. было создано жителями Молдавии и Испании. Сообщество организовало контрабанду крупных партий гашиша из Северной Африки в страны СНГ транзитом через Евросоюз и Россию. Организатором преступного сообщества следствие называет Олега Прутяну. Как ранее писал «Коммерсантъ», Прутяну сейчас судят в Молдавии, а Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест. Всего в ходе спецоперации «Пиренейский излом» в 2012-2019 гг. следователи привлекли к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката и изъяли более 1 т наркотических средств.

Плахотнюк занимал не последнее место в синдикате, уверены в МВД. Находясь в должности председателя Демократической партии страны, он вступил в сговор с лидерами наркосиндиката, считает следствие, а непосредственный контроль за контрабандой наркотиков по указанию Плахотнюка осуществлял Цуцу, бывший депутат парламента от Демократической партии.

В феврале 2019 г. в Молдавии прошли выборы, большинство на которых получила Партия социалистов Молдавии, которую возглавлял президент страны Игорь Додон. На втором месте оказался оппозиционный проевропейский избирательный блок ACUM. С третьим результатом в парламент прошла и Демократическая партия Плахотнюка. За два дня до выборов МВД объявило, что подозревает ее лидера в выводе из России более 37 млрд руб. в 2013–2014 гг. В июне социалистам и ACUM удалось договориться о создании правящей коалиции и назначении премьера и спикера парламента. Демократическая партия 14 июня объявила этот союз нелегитимным, а Плахотнюк и приближенные к нему бизнесмены покинули страну. По словам представителя партии, он уехал в Швейцарию к семье.

Сам Плахотнюк пока не комментировал предъявленные обвинения.

Выбор редактора
Политика
Новости

Прокуратура назвала возможные причины пожара в Нотр-Дам

Ведомости
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Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электричества. Об этом со ссылкой на парижского прокурора Реми Хейца сообщает Le Figaro.

По его словам, проведенное расследование пока не смогло установить точную причину произошедшего, но доказательств того, что пожар стал следствием преступного умысла, нет. Открыто следствие по факту причинения неумышленного вреда вследствие нарушения правил безопасности, добавил он.

Вечером 15 апреля в соборе произошел пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет.

Ранее Le Parisien писала, что в качестве одной из версий пожара криминалисты рассматривают проблемы с электрикой. Специалисты считают, что очаг возгорания расположен у основания шпиля собора, отмечало издание.

В соборе Парижской Богоматери началась реставрация. ФотографииФото

Финансы
Новости

FT назвала лучшее время для инвестиций на развивающихся рынках

Ведомости
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Самое благоприятное время для инвестиций на развивающихся рынках – когда СМИ пишут про них много плохих новостей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Яна Дена из британской инвесткомпании Ashmore Group. И, наоборот, когда ситуация на развивающихся рынках спокойная, инвесторам тяжелее получить высокую прибыль.

Ден проанализировал упоминание «развивающихся рынков» в базе данных Dow Jones Factiva, в которой находится 33 000 публикаций за последние 20 лет. Ему удалось выявить 16 случаев, когда СМИ очень много писали про проблемы на развивающихся рынках, от кризиса в Аргентине в 2001 г. до опасений по поводу дефолта Венесуэлы в 2017 г. По оценкам Дена, доходность инвестиций в акции развивающихся рынков исключительно в эти периоды была бы более чем на 10 процентных пунктов в год выше, чем у инвесторов, вкладывающих в них деньги постоянно. У последних она составила бы 4,1% в год. Для сравнения: доходность инвестиции во времена затишья составила бы лишь около 3%.

К аналогичным выводам Ден также пришел, проанализировав инвестиции в корпоративные и суверенные облигации. Он объясняет такую закономерность тем, что СМИ «чересчур раздувают плохие новости», а некоторые журналисты и инвесторы неверно экстраполируют проблемы нескольких стран на все развивающиеся рынки. При этом Ден не нашел подобной закономерности, когда речь идет об упоминании развивающихся рынков в социальных сетях.

Бизнес
Новости

Совладельцем «Мосхозторга» стал гражданин Азербайджана

Ведомости
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Владельцем «Фалкон хоум дистрибьюшн», которая приобрела 50,5% сети магазинов «Мосхозторг», является гражданин Азербайджана Заур Мишиев, свидетельствуют данные, опубликованные в реестре компаний Болгарии. На это обратили внимание «Открытые медиа».

Компания была зарегистрирована в 2018 г. в болгарской столице – Софии. Уставной капитал «Фалкон хоум дистрибьюшн» – 10 левов, то есть около 364 руб. Деятельность компании – продажа постельного белья, обуви, текстиля, мебели, продуктов питания.

«Фалкон хоум дистрибьюшн» стала владелицей 50,5% «Мосхозторга» 17 июня, свидетельствуют данные СПАРКа. Ранее такая же доля принадлежала Веронике Кирьяновой. Еще 10% сети принадлежат предпринимателю Илье Траберу, 39,5% у Ильи Полячкова.

25 июня «Коммерсантъ» сообщил, что сеть магазинов «Мосхозторг» может полностью прекратить развитие. По данным издания, один из арендодателей уведомил о намерении обанкротить компанию, всего к сети подан 31 иск на 77 млн руб. Ритейлер с конца 2018 г. закрыл уже около половины точек продаж и перестал искать новые площади, писало издание.

«Мосхозторг» начал активно развивать бизнес в Москве в 2015 г., когда в центральных районах города можно было арендовать помещения на выгодных условиях. В период после кризиса 2014 г. многие площади пустовали, и «Мосхозторг» смог выгодно расположить магазины. Их ассортимент включает товары для строительства и ремонта, дома и сада, бытовую химию.

Политика
Новости

Путин встретится с Трампом 28 июня в Осаке

Ведомости
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на саммите G20 в Осаке 28 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова. Встреча начнется ориентировочно в 14.00 по местному времени, на нее пока отведен один час, но продолжительность переговоров будет зависеть исключительно от лидеров двух стран.

Как ранее отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, во время переговоров секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном были достигнуты важные договоренности по Сирии, которые будут положены в основу переговоров Путина и Трампа. Таким образом, Сирия станет одним из важнейших аспектов переговоров глав государств.

В декабре 2018 г. встреча Путина и Трампа была запланирована на саммите G20 в Аргентине, но ее отменила американская сторона. Трамп объяснил это решение тем, что после конфликта в Керченском проливе 25 ноября Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты провели разговор «на ногах». «Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела», – подчеркивал тогда Путин. Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Финляндии.

По словам Ушакова, также Путин намерен встретиться с покидающей свой пост премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном взаимодействие с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, а также пообщаться с другими мировыми лидерами.

Выбор редактора
Политика
Новости

РЖД перестала продавать билеты до станции Шиес

Ведомости
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РЖД отменила остановку на станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, продажа билетов на эту станцию не осуществляется, передает «Интерфакс – Северо-Запад» со ссылкой на ведомственную телеграмму управления Северной железной дороги. В телеграмме отмечается, что на поезде Воркута – Москва отправлением из Москвы и Воркуты с 25 июня 2019 г. стоянка для посадки и высадки пассажиров по станции Шиес заменяется на техническую, цитирует содержание телеграммы агентство.

В ответ на эти меры жители поселка Урдома распространили открытое заявление, в котором просят открыть станцию для поездов дальнего следования по направлениям Вокрута – Москва и Микунь – Котлас, а также сделать остановку на станции Шиес на поездах пригородного направления, сообщает агентство.

Осенью прошлого года стало известно, что спрессованный («брикетированный») мусор поедет из Москвы в Архангельскую область. Соответствующее инвестиционное соглашение подписали правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Мусор из Москвы предполагается сводить в экотехнопарк «Шиес» в Ленском районе Архангельской области. Капитальные вложения в проект были оценены в 10,5 млрд руб. Строительство полигона ведет ООО «Технопарк» (на 100% принадлежит АО «Москапремонт», которое находится в собственности Москвы и подчиняется департаменту ЖКХ).

Строительство полигона вызвало протесты населения – одни из самых массовых в последнее время в стране. В февральских акциях в Архангельске участвовали около 7000 человек, в Северодвинске – 9000, в Котласе – 2000, сообщала местная пресса. В апреле в центр Архангельска выходило больше 3000 человек, активисты из поселка Урдома перекрывали дорогу на станцию Шиес.

В мае президент Владимир Путин попросил чиновников решать вопросы о строительстве мусорных полигонов с учетом мнения местных жителей. В мэрии Москвы подготовку к строительству полигона решили приостановить. Тем не менее экологи-активисты продолжали выходить к месту предполагаемого строительства для выражения протеста.

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