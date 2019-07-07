Великобритания выделит $22,5 млн на борьбу с фейковыми новостями в Европе

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The Insider сообщил о поездке подозреваемых в отравлении Скрипалей в Швейцарию

Третий подозреваемый по делу об отравлении Скрипалей – генерал-майор ГРУ Денис Сергеев («Сергей Федотов») в 2016–2018 гг. участвовал в операциях на территории Швейцарии, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и швейцарского издания TAMedia. При этом, по данным расследователей, там Сергеев пересекался с Александром Мишкиным («Александр Петров») и Анатолием Чепигой («Руслан Боширов»).

The Insider ссылается на биллинг телефона Сергеева, который якобы указывает на то, что он был в штаб-квартире Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), посещал выступление американского посла и заглядывал в российское консульство. В чем именно заключалась миссия предполагаемого генерал-майора ГРУ в Швейцарии, выяснить не удалось.

По данным The Insider, Bellingcat и TAMedia, Сергеев был в Швейцарии не мерее пяти раз за три года. Так, например, утверждается, что в сентябре-октябре 2017 г. он несколько раз ездил в Лозанну. Первый раз он посетил район, где находится «множество государственных лабораторий», в другой – здание штаб-квартиры ВАДА. В один из дней он ездил на лекцию бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

С предполагаемыми сотрудниками ГРУ Мишкиным и Чепигой, которых подозревают в отравлении Скрипалей, Сергеев якобы встретился в октябре-ноябре 2017 г. в Женеве. Суть операции, которую они проводили вместе, неизвестна.

Последний раз Сергеев посетил Женеву в январе 2018 г., утверждается в расследовании. В этот приезд он, судя по биллингу телефона, 14 раз за два дня созвонился со своим куратором, с которым позднее общался во время операции по отравлению Скрипалей.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте прошлого года были найдены на скамейке в британском Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Подозреваемыми по делу изначально были названы два человека – Руслан Боширов и Александр Петров, которых Британия считает сотрудниками ГРУ. Российские власти опровергли причастность этих людей к спецслужбам и отвергли все обвинения.

Позже The Insider и Bellingcat выпустили два расследования, в которых утверждалось, что настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига, а Александра Петрова на самом деле зовут Александром Мишкиным. Оба они, как утверждают расследователи, работают на ГРУ.

В феврале этого года британская газета The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом по имени Сергей Федотов. По данным The Insider и Bellingcat, на самом деле его зовут Денисом Сергеевым и он является генерал-майором ГРУ. Как утверждают расследователи, Сергеев руководил операцией по отравлению Скрипалей.