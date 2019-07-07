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Мутко потребовал уволить мэра одного из подтопленных районов Иркутской области

Ведомости
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Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, который использовал коммунальные службы для восстановления своего дома. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлены коттедж и стоящая рядом с ним техника. По словам местного жителя, который снял видео, это дом Худоногова. Мэр использует коммунальные службы для восстановления собственного дома, который был поврежден паводком, утверждает голос за кадром.

Мутко, курирующий в правительстве сферу строительства и ЖКХ, после появления этой видеозаписи поручил провести проверку. В ходе нее использование специальной коммунальной техники в личных целях подтвердилось, сообщила пресс-служба вице-премьера.

Сам Худоногов в беседе с телеканалом НТВ заявил, что у него нет усадьбы, есть только баня. Информацию о работе на него коммунальщиков он никак не прокомментировал.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста.

Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

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Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Ведомости
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Журналист Владимир Познер объявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором премии ТЭФИ. Также он решил покинуть «расширенное жюри» теленаграды, членов которого определяет этот комитет. Познер объяснил свое решение тем, что его надежды сделать ТЭФИ авторитетным и престижным телевизионным призом как в России, так и за рубежом не сбылись. Об этом он написал на своем сайте. 

По словам журналиста, в последнее время конкурс лишился смысла, поскольку в какой-то момент он превратился в соревнование между тремя крупнейшими телеканалами — «Первым», «Россией» и НТВ. При этом побеждали конкурсанты от тех каналов, представителей которых было больше в числе членов Академии российского телевидения, добавил Познер. «Чаще других "победителем" становился "Первый канал". В конечном итоге это привело к тому, что руководство телеканалов "Россия" и НТВ приняло решение отказаться от участия в конкурсе ТЭФИ», — констатировал журналист.

Познер допустил, что в этом могла быть и его вина, но заверил, что не понимает, в чем именно. Он напомнил, что в 2008 г. покинул пост президента Академии российского телевидения в надежде, что это поспособствует возвращению в конкурс ТЭФИ каналов «Россия» и НТВ. Но новому президенту не удалось исправить ситуацию. 

Так продолжалось до 2014 г., когда был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который по сути дела отодвинул Академию на задний план, продолжил Познер. По его словам, он поддержал эту идею, но позже понял, что это было ошибкой. «Мне следовало занять твердую позицию и принципиально возражать против того, чтобы Комитет имел какое-либо отношение к ТЭФИ», — написал журналист. 

В результате, сегодня, по мнению Познера, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым обладал и стал абсолютно рядовым призом среди десятков других. «Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», — заключил он. 

В завершении журналист попросил Академию российского телевидения лишить Комитет права вручать статуэтку Эрнста Неизвестного. По словам Познера, скульптор согласился стать автором приза, взяв с него слова, что если конкурс утратит демократические принципы, его статуэтка больше не будет вручаться. 

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Политика
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Медведчук рассказал о том, как Путин стал крестным его дочери

Ведомости
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Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и как тот стал крестным отцом его дочери. Интервью с украинским политиком вышло на телеканале «Россия 1».

По словам Медведчука, он впервые встретился с Путиным в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной рады Украины. Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал политик. Позже, став главой администрации президента Украины, Медведчук часто виделся с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал аналогичную должность в России, и с Путиным.

Младшая дочь Медведчука Дарья стала крестницей Путина в 2004 г. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана. По словам политика, обратиться к президенту России с такой просьбой его попросила жена Оксана. Медведчук добавил, что ему и его семье очень приятно, что Путин не отказался.

На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. По его словам, одна из встреч состоялась в Крыму еще до 2014 г. Путин тогда подарил крестнице букет цветов и плюшевого медведя.

Кум Путина и друг России: чем известен украинский политик Виктор Медведчук

Политика
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Иркутские власти проверят использование мэром коммунальных служб в личных целях

Ведомости
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Правительство Иркутской области проведет собственную проверку в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. По ее результатам губернатор региона Сергей Левченко примет решение.

Основанием для проверки стало требование вице-премьера Виталия Мутко уволить Худоногова за то, что тот использовал коммунальные службы для восстановления своего дома после паводка. Видеозапись, на которой запечатлен двор Худоногова со спецтехникой, разместил в социальных сетях местный житель. Пресс-служба Мутко сообщила, что проверка подтвердила использование мэром специальной техники в личных целях.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста и 48 участков дорог.

Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

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Политика
Новости

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катамарана

Ведомости
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Районный суд Краснодарского края арестовал капитана прогулочного катамарана, который перевернулся 5 июля в Черном море недалеко от поселка Джубга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Мера пресечения избрана на два месяца.

О заключении капитана судна под стражу просило следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье – десять лет лишения свободы.

Имя арестованного не называется. Пресс-служба Южного следственного управления на транспорте сообщила «Интерфаксу», что подозреваемый – житель города Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) 1963 года рождения.

Прогулочный катамаран перевернулся вечером 5 июля в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга. По предварительным данным, причиной инцидента стало то, что судно было перегружено почти в пять раз – на его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Два человека погибли.

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Бизнес
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В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока»

Ведомости
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Комитет по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой назвал газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» потенциальными средствами политического и экономического давления на зависимые от поставок страны. Трансляция заседания комитета велась на YouTube.

Автором резолюции под названием «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» является парламентарий из Литвы Рута Милюте. Поправку, выражающую особую обеспокоенность в связи с реализацией проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», внесла группа парламентариев от США, Литвы и Канады.

Резолюция призывает правительства стран – участников ОБСЕ отказаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения и оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», который должен соединить Россию и Германию. По нему будут осуществляться прямые поставки российского газа в Европу в обход Украины. Введение газопровода в эксплуатацию планируется в конце этого года. Он строится по дну Балтийского моря, проектная мощность трубы составит 55 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

«Турецкий поток» – газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток составит по 15,75 млрд куб. м каждая. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец года.

Политика
Новости

Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению украинских моряков

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда делает все, чтобы вернуть на родину украинских моряков, арестованных в России по обвинению в нарушении государственной границы.

«Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть пленных моряков домой. И я делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими ребятами», – написал президент в Twitter.

В конце июня Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. «У нас у всех есть дети, верните детей родителям», – сказал он.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

Путин назвал этот инцидент заранее подготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему президенту Петру Порошенко накануне выборов. Украина называет случившееся агрессией.

Как выглядят задержанные корабли ВМС Украины

Бизнес
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РЖД направит на дивиденды за прошлый год более 70% прибыли

Ведомости
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Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов «Российских железных дорог» (РЖД) за 2018 г. 74% прибыли компании по РСБУ, или более 13 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Он не уточнил, чем именно будут выплачены дивиденды – деньгами или имуществом. Представитель РЖД тоже не ответил на этот вопрос. «Ведомости» ожидают комментария от представителя Акимова.

В 2018 г. РЖД получила 18 млрд руб. чистой прибыли (по российским стандартам бухгалтерского учета). Ранее Министерство транспорта настаивало на том, чтобы компания выплачивала дивиденды за 2018 г. имуществом.

По итогам 2017 г. РЖД направила на выплату дивидендов 50,03% чистой прибыли, или 8 млрд 755 млн руб.

Стиль жизни
Новости

Псковские церкви включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ведомости
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Храмы псковской архитектурной школы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято утром 7 июля на заседании в Баку, сообщается на сайте организации.

В список попали церкви, соборы, монастыри, крепостные башни, административные памятники, расположенные в историческом центре Пскова. «Для этих зданий, созданных архитекторами псковской школы, характерны кубические формы, купола, колокольни, при этом самые старые элементы датируются XII в.», – говорится в сообщении. Отмечается, что эти памятники архитектуры интегрированы в природную среду. «Вдохновленная византийскими и новгородскими традициями псковская школа архитектуры достигла своего расцвета в XV–XVI вв. и была одной из передовых школ в стране», – сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Помимо псковских храмов список Всемирного наследия сегодня пополнили еще пять достопримечательностей – дворцовый ансамбль Мафра (Португалия), святилище Бон-Жезуш-ду-Монти (Португалия), священные горы Гран-Канарии (Испания), обсерватория Джодрелл-Бэнк (Великобритания), исторический центр города Шеки (Азербайджан).

С учетом псковских храмов в списке ЮНЕСКО теперь 29 российских достопримечательностей. Из них 18 созданы руками людей, в том числе Свято-Троицкая Сергиева лавра (Сергиев Посад), церковь Вознесения Господня (Коломенское), Соловецкий монастырь, Куршская коса (Калининградская область), Казанский кремль, исторический центр Санкт-Петербурга.

Из природных достопримечательностей в список Всемирного наследия попали озеро Байкал, Золотые горы Алтая, заповедник «Остров Врангеля», леса Коми, вулканы Камчатки и др.

Экономика
Новости

Росстат назвал наиболее подорожавшие в прошлом году товары

Ведомости
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Росстат представил обновленные данные по годовой динамике потребительских цен на 1000 товаров и услуг в 2018 г., внимание на них обратил РБК. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3%, однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

Больше всего по итогам прошлого года подорожали пшено и капуста. Согласно данным Росстата, цены на них выросли на 73,6 и 72,8% соответственно. Также выше уровня инфляции подорожали газовое моторное топливо (30,8%), сахар (28,3%), яйца (25,9%), репчатый лук (23,7%), валидол (23,6%), свекла (23%), куры охлажденные и мороженные (20,7%) и морковь (20%).

При этом были в прошлом году и товары, потерявшие в цене, свидетельствуют данные Росстата. Так, стоимость гречки за 2018 г. снизилась на 15,8%. Помидоры подешевели на 10,6%, чеснок – на 10,2%, препарат «Эссенциале форте н» – на 7,2%, огурцы – на 6%, лимоны – на 4,7%, сушеные овощи, горох и фасоль – на 4,2%, сельдь соленая – на 4%, смартфоны – на 4%, противомикробное средство «Сульфацетамид» – на 3,5%.

В августе прошлого года средний чек россиян в магазинах достиг минимума за два года и составил 496 руб., сообщал исследовательский холдинг «Ромир». Показатель снижался четыре месяца подряд и в итоге в августе опустился до минимума с марта 2016 г.

Политика
Новости

Великобритания выделит $22,5 млн на борьбу с фейковыми новостями в Европе

Ведомости
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Великобритания в течение трех лет выделит 18 млн фунтов стерлингов (около $22,5 млн) на противодействие фейковым новостям. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Как говорится в сообщении, эти деньги пойдут на «борьбу с дезинформацией и фальсификацией в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах». Деньги будут выделены из правительственного фонда.

По словам британского министра иностранных дел Джереми Ханта, лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации. При этом «поддельные новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общество», добавил он.

В сообщении правительства Великобритания называется мировым лидером в противодействии дезинформации. «Опираясь на опыт инцидента в Солсбери, Великобритания... недавно выпустила новое учебное предложение для должностных лиц... по выявлению и борьбе с дезинформацией», – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что 10 и 11 июля в Лондоне пройдет глобальная конференция по свободе СМИ. На нее приедут делегации из более чем 100 стран и международных организаций, а также 60 министров и болеt 1000 журналистов, ученых и активистов.

Бизнес
Новости

Украина получила первую в истории партию нефти из США

Ведомости
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Первая в истории Украины партия нефти из США выгружается в Одесском порту. Доставивший ее танкер Wisdom Venture прибыл в Одессу рано утром 6 июля, сообщила пресс-служба порта. Он привез 75 000 т нефти сорта Bakken. Топливо было закуплено компанией «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Отмечается, что Wisdom Venture заводили в гавань буксиры. Откатка груза в береговые резервуары может занять 36 часов. Затем нефть будет отправлена на НПЗ по нефтепроводу Одесса – Кременчуг.

Вслед за первой покупкой должны последовать еще несколько, говорится в сообщении порта. Следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе.

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