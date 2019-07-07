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Мутко потребовал уволить мэра одного из подтопленных районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, который использовал коммунальные службы для восстановления своего дома. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлены коттедж и стоящая рядом с ним техника. По словам местного жителя, который снял видео, это дом Худоногова. Мэр использует коммунальные службы для восстановления собственного дома, который был поврежден паводком, утверждает голос за кадром.

Мутко, курирующий в правительстве сферу строительства и ЖКХ, после появления этой видеозаписи поручил провести проверку. В ходе нее использование специальной коммунальной техники в личных целях подтвердилось, сообщила пресс-служба вице-премьера.

Сам Худоногов в беседе с телеканалом НТВ заявил, что у него нет усадьбы, есть только баня. Информацию о работе на него коммунальщиков он никак не прокомментировал.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста.

Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж