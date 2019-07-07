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Политика
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В Мексику не пустили 14 россиян

Ведомости
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В мексиканский Канкун не пустили 14 россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Мехико. Эта уже вторая группа россиян, которую не пустили в страну на этой неделе.

Россияне прилетели в Канкун рейсом авиакомпании Nordwind. Мексиканская миграционная служба решила, что цель их поездки не соответствует заявленной, пояснили в посольстве. Дипломаты выясняют точные причины недопуска граждан с российскими паспортами.

Россияне прилетели в Мексику как туристы, уточнили ТАСС в посольстве. Сейчас они находятся в спецприемнике, позже их отправят обратно в Россию.

Ранее в Мексику не пустили 10 россиян. Миграционная служба установила, что у троих из них профиль не соответствует туристам. Такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не смогли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране, считают в посольстве. Еще троим запрещен въезд в Мексику. Оставшиеся четверо прилетели в страну из Узбекистана, и, по мнению мексиканских властей, их паспорта могут быть поддельными. Девять из десяти россиян первой группы отправили обратно в Россию.

Новости СМИ2
Финансы
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Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников из-за реструктуризации

Ведомости
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Deutsche Bank проведет масштабную реструктуризацию, которая продлится до 2022 г., следует из сообщения банка. Она предусматривает сокращение 18 тыс. сотрудников.

Deutsche Bank планирует значительно сократить свое инвестиционное подразделение. Он покинет рынок торговли акциями, но продолжит деятельность на рынках акционерного капитала. Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом.

Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро. Из них 3 млрд евро придется на второй квартал 2019 г.

За последнее десятилетие Deutsche Bank пережил трудный период, отмечает председатель наблюдательного совета Deutsche Bank Паульл Ахляйтнер. Такая радикальная трансформация бизнес-модели позволит банку стать более прибыльным, повысить доходность акционеров и стимулировать долгосрочный рост.

Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что в Deutsche Bank обсуждается вопрос об увольнении 15 000–20 000 сотрудников. По информации газеты на конец марта в банке работали 91 463 сотрудника.

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Бизнес
Новости

Минтранс оценил потери авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией

Ведомости
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Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Министр уточнил, что в эту сумму входят и прямые убытки компаний, и часть упущенной выгоды. Окончательная оценка будет готова к концу следующей недели.

Около 4,5 тыс. россиян, которые находятся в Грузии, не воспользовались возможностью сдать или обменять авиабилеты после указа о прекращении авиасообщения между двумя странами, добавил Дитрих. Министерство выделит дополнительные средства на то, чтобы они могли на следующей неделе вернуться в Россию.

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил о проведении оценки потерь, которые понесут авиакомпании от прекращения полетов в Грузию. Он отметил, что правительство возместит им убытки, и сейчас прорабатывается механизм компенсации.

Президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не смогут осуществлять рейсы в Россию с этого дня.

Технологии
Новости

Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Ведомости
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Журналист Владимир Познер объявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором премии ТЭФИ. Также он решил покинуть «расширенное жюри» теленаграды, членов которого определяет этот комитет. Познер объяснил свое решение тем, что его надежды сделать ТЭФИ авторитетным и престижным телевизионным призом как в России, так и за рубежом не сбылись. Об этом он написал на своем сайте.

По словам журналиста, в последнее время конкурс лишился смысла, поскольку в какой-то момент он превратился в соревнование между тремя крупнейшими телеканалами – «Первым», «Россией» и НТВ. При этом побеждали конкурсанты от тех каналов, представителей которых было больше в числе членов Академии российского телевидения, добавил Познер. «Чаще других "победителем" становился "Первый канал". В конечном итоге это привело к тому, что руководство телеканалов "Россия" и НТВ приняло решение отказаться от участия в конкурсе ТЭФИ», – констатировал журналист.

Познер допустил, что в этом могла быть и его вина, но заверил, что не понимает, в чем именно. Он напомнил, что в 2008 г. покинул пост президента Академии российского телевидения в надежде, что это поспособствует возвращению в конкурс ТЭФИ каналов «Россия» и НТВ. Но новому президенту не удалось исправить ситуацию.

Так продолжалось до 2014 г., когда был создан Комитет индустриальных телевизионных премий, который, по сути дела, отодвинул академию на задний план, продолжил Познер. По его словам, он поддержал эту идею, но позже понял, что это было ошибкой. «Мне следовало занять твердую позицию и принципиально возражать против того, чтобы комитет имел какое-либо отношение к ТЭФИ», – написал журналист.

В результате сегодня, по мнению Познера, премия ТЭФИ потеряла свое общенациональное значение, лишилась того статуса, которым обладала, и стала абсолютно рядовым призом среди десятков других. «Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», – заключил он.

В завершение журналист попросил Академию российского телевидения лишить комитет права вручать статуэтку Эрнста Неизвестного. По словам Познера, скульптор согласился стать автором приза, взяв с него слово, что, если конкурс утратит демократические принципы, его статуэтка больше не будет вручаться.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Медведчук рассказал о том, как Путин стал крестным его дочери

Ведомости
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Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и как тот стал крестным отцом его дочери. Интервью с украинским политиком вышло на телеканале «Россия 1».

По словам Медведчука, он впервые встретился с Путиным в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной рады Украины. Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал политик. Позже, став главой администрации президента Украины, Медведчук часто виделся с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал аналогичную должность в России, и с Путиным.

Младшая дочь Медведчука Дарья стала крестницей Путина в 2004 г. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана. По словам политика, обратиться к президенту России с такой просьбой его попросила жена Оксана. Медведчук добавил, что ему и его семье очень приятно, что Путин не отказался.

На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. По его словам, одна из встреч состоялась в Крыму еще до 2014 г. Путин тогда подарил крестнице букет цветов и плюшевого медведя.

Кум Путина и друг России: чем известен украинский политик Виктор Медведчук

Новости СМИ2
Политика
Новости

Иркутские власти проверят использование мэром коммунальных служб в личных целях

Ведомости
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Правительство Иркутской области проведет собственную проверку в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. По ее результатам губернатор региона Сергей Левченко примет решение.

Основанием для проверки стало требование вице-премьера Виталия Мутко уволить Худоногова за то, что тот использовал коммунальные службы для восстановления своего дома после паводка. Видеозапись, на которой запечатлен двор Худоногова со спецтехникой, разместил в социальных сетях местный житель. Пресс-служба Мутко сообщила, что проверка подтвердила использование мэром специальной техники в личных целях.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста и 48 участков дорог.

Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Политика
Новости

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катамарана

Ведомости
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Районный суд Краснодарского края арестовал капитана прогулочного катамарана, который перевернулся 5 июля в Черном море недалеко от поселка Джубга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Мера пресечения избрана на два месяца.

О заключении капитана судна под стражу просило следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье – десять лет лишения свободы.

Имя арестованного не называется. Пресс-служба Южного следственного управления на транспорте сообщила «Интерфаксу», что подозреваемый – житель города Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) 1963 года рождения.

Прогулочный катамаран перевернулся вечером 5 июля в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга. По предварительным данным, причиной инцидента стало то, что судно было перегружено почти в пять раз – на его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Два человека погибли.

Бизнес
Новости

В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока»

Ведомости
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Комитет по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой назвал газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» потенциальными средствами политического и экономического давления на зависимые от поставок страны. Трансляция заседания комитета велась на YouTube.

Автором резолюции под названием «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» является парламентарий из Литвы Рута Милюте. Поправку, выражающую особую обеспокоенность в связи с реализацией проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», внесла группа парламентариев от США, Литвы и Канады.

Резолюция призывает правительства стран – участников ОБСЕ отказаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения и оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», который должен соединить Россию и Германию. По нему будут осуществляться прямые поставки российского газа в Европу в обход Украины. Введение газопровода в эксплуатацию планируется в конце этого года. Он строится по дну Балтийского моря, проектная мощность трубы составит 55 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

«Турецкий поток» – газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток составит по 15,75 млрд куб. м каждая. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец года.

Политика
Новости

Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению украинских моряков

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда делает все, чтобы вернуть на родину украинских моряков, арестованных в России по обвинению в нарушении государственной границы.

«Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть пленных моряков домой. И я делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими ребятами», – написал президент в Twitter.

В конце июня Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. «У нас у всех есть дети, верните детей родителям», – сказал он.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

Путин назвал этот инцидент заранее подготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему президенту Петру Порошенко накануне выборов. Украина называет случившееся агрессией.

Как выглядят задержанные корабли ВМС Украины

Бизнес
Новости

РЖД направит на дивиденды за прошлый год более 70% прибыли

Ведомости
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Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов «Российских железных дорог» (РЖД) за 2018 г. 74% прибыли компании по РСБУ, или более 13 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Он не уточнил, чем именно будут выплачены дивиденды – деньгами или имуществом. Представитель РЖД тоже не ответил на этот вопрос. «Ведомости» ожидают комментария от представителя Акимова.

В 2018 г. РЖД получила 18 млрд руб. чистой прибыли (по российским стандартам бухгалтерского учета). Ранее Министерство транспорта настаивало на том, чтобы компания выплачивала дивиденды за 2018 г. имуществом.

По итогам 2017 г. РЖД направила на выплату дивидендов 50,03% чистой прибыли, или 8 млрд 755 млн руб.

Стиль жизни
Новости

Псковские церкви включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ведомости
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Храмы псковской архитектурной школы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято утром 7 июля на заседании в Баку, сообщается на сайте организации.

В список попали церкви, соборы, монастыри, крепостные башни, административные памятники, расположенные в историческом центре Пскова. «Для этих зданий, созданных архитекторами псковской школы, характерны кубические формы, купола, колокольни, при этом самые старые элементы датируются XII в.», – говорится в сообщении. Отмечается, что эти памятники архитектуры интегрированы в природную среду. «Вдохновленная византийскими и новгородскими традициями псковская школа архитектуры достигла своего расцвета в XV–XVI вв. и была одной из передовых школ в стране», – сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Помимо псковских храмов список Всемирного наследия сегодня пополнили еще пять достопримечательностей – дворцовый ансамбль Мафра (Португалия), святилище Бон-Жезуш-ду-Монти (Португалия), священные горы Гран-Канарии (Испания), обсерватория Джодрелл-Бэнк (Великобритания), исторический центр города Шеки (Азербайджан).

С учетом псковских храмов в списке ЮНЕСКО теперь 29 российских достопримечательностей. Из них 18 созданы руками людей, в том числе Свято-Троицкая Сергиева лавра (Сергиев Посад), церковь Вознесения Господня (Коломенское), Соловецкий монастырь, Куршская коса (Калининградская область), Казанский кремль, исторический центр Санкт-Петербурга.

Из природных достопримечательностей в список Всемирного наследия попали озеро Байкал, Золотые горы Алтая, заповедник «Остров Врангеля», леса Коми, вулканы Камчатки и др.

Политика
Новости

Мутко потребовал уволить мэра одного из подтопленных районов Иркутской области

Ведомости
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Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, который использовал коммунальные службы для восстановления своего дома. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлены коттедж и стоящая рядом с ним техника. По словам местного жителя, который снял видео, это дом Худоногова. Мэр использует коммунальные службы для восстановления собственного дома, который был поврежден паводком, утверждает голос за кадром.

Мутко, курирующий в правительстве сферу строительства и ЖКХ, после появления этой видеозаписи поручил провести проверку. В ходе нее использование специальной коммунальной техники в личных целях подтвердилось, сообщила пресс-служба вице-премьера.

Сам Худоногов в беседе с телеканалом НТВ заявил, что у него нет усадьбы, есть только баня. Информацию о работе на него коммунальщиков он никак не прокомментировал.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста.

Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

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