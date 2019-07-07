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В Мексику не пустили 14 россиян

В мексиканский Канкун не пустили 14 россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Мехико. Эта уже вторая группа россиян, которую не пустили в страну на этой неделе.

Россияне прилетели в Канкун рейсом авиакомпании Nordwind. Мексиканская миграционная служба решила, что цель их поездки не соответствует заявленной, пояснили в посольстве. Дипломаты выясняют точные причины недопуска граждан с российскими паспортами.

Россияне прилетели в Мексику как туристы, уточнили ТАСС в посольстве. Сейчас они находятся в спецприемнике, позже их отправят обратно в Россию.

Ранее в Мексику не пустили 10 россиян. Миграционная служба установила, что у троих из них профиль не соответствует туристам. Такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не смогли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране, считают в посольстве. Еще троим запрещен въезд в Мексику. Оставшиеся четверо прилетели в страну из Узбекистана, и, по мнению мексиканских властей, их паспорта могут быть поддельными. Девять из десяти россиян первой группы отправили обратно в Россию.