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Кремль наградит пилотов А-321 «Уральских авиалиний»

Летчиков рейса 178 «Уральских авиалиний», которые совершили экстренную посадку и спасли жизни более 200 пассажиров, представят к наградам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет о командире самолета Airbus А-321 «Уральских авиалиний» Дамире Юсупове и втором пилоте Георгии Мурзине. «Награждение госнаградой осуществляется по указу президента России, поэтому после того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об инициативе губернатора Свердловской области о награждении летчиков.

Песков подтвердил, что инцидент будет расследоваться и его причины будут установлены. «Поскольку и самолет в целом, и уже и черные ящики все под рукой, что называется, наверняка, это будет весьма оперативно. Там есть своя процедура. И только потом уже можно будет говорить о причинах», – заявил он.

Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос о связи происшествия в Жуковском с находящейся неподалеку свалкой, откуда могли прилететь птицы, попавшие в двигатель самолета. «Если вы спрашиваете, хорошо ли это – несанкционированная свалка? Это плохо. И вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба», – сказал он.

Пассажирский самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который утром 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. На взлёте воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники, поэтому экипаж принял решение о посадке, объяснил причину инцидента Минтранс. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате инцидента пострадали 55 человек.