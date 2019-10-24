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Абызов рассказал о вынужденном отъезде своего сына в США

Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов рассказал о вынужденном отъезде своего сына в США. Об этом Абызов упомянул во время заседания в Басманном суде Москвы, который сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении его ареста, сообщает РБК.

По словам экс-министра, его средний несовершеннолетний сын жил и учился в России, но из-за опасений, что его могут изъять органы опеки, он был вынужден уехать в США. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России, сказал Абызов. По его словам, сейчас все его активы, включая средства для обеспечения семьи, арестованы. «У меня на иждивении двое несовершеннолетних детей от бывшей супруги, я лишен возможности выплачивать им алименты, потому что все заблокировано», – сказал он.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в марте 2018 г. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. Следствие считает, что Абызов в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. В сентябре 2019 г. экс-министру предъявили новые обвинения по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств). Абызов вину не признает.

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