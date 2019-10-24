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Сотрудник ядерного центра в Сарове получил три года колонии за майнинг биткойнов

Саровский городской суд оштрафовал на 200 000 руб. и приговорил к трем годам и трем месяцам колонии общего режима бывшего сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина за майнинг криптовалют на рабочем месте, говорится на сайте суда. «Рыбкин также лишен права на два года занимать определенные должности в сфере компьютерной деятельности», – заявил «Интерфаксу» представитель суда.

В пресс-службе суда агентству рассказали, что обвиняемыми по делу проходили помимо Рыбкина еще два сотрудника – Андрей Шатохин и Денис Байков. Согласно материалам суда, с мая по сентябрь 2017 г. обвиняемые использовали в ночное время не задействованные в работе компьютеры и служебную локальную сеть для майнинга криптовалюты. Полученную в ходе незаконной деятельности прибыль они делили между собой. Всего институту был нанесен ущерб в размере 1,14 млн руб.

Ранее Рыбкину было предъявлено обвинение по нескольким статям УК: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения компьютерной информации (ст. 274 УК), использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК).

Неделей ранее суд приговорил Шатохина к четырем годам условно и штрафу в размере 250 000 руб. Другой фигурант дела – Байков – в сентябре был оштрафован на 450 000 руб.

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