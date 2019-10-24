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Власти Москвы впервые за 11 лет не согласовали «Русский марш»

Мэрия Москвы впервые за 11 лет отказала организаторам «Русского марша» в проведении акции 4 ноября в Люблино. Об этом говорится в сообщении на сайте организаторов.

В комитете «Нация и свобода» (входит в оргкомитет марша) сообщили, что власти не предлагали организаторам альтернативных маршрутов. «Написали, что отказывают, поскольку в городе много мероприятий в этот день, хотя в том году мы проводили. Мы считаем такую причину формальной и не соответствующей законодательству», – сообщили в комитете (цитата по «Интерфаксу»). По словам собеседника агентства, оргкомитет планирует продолжить переговоры с мэрией. В понедельник, 28 октября, отказ будет обжалован в Пресненском районном суде.

18 октября в мэрию было подано сразу две заявки на «Русские марши». Кроме оргкомитета, на акцию в тот же день и в том же месте заявились Владимир Бурмистров от незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива» и Дмитрий Михайлов от Института национальной политики. Как сообщал ранее глава правления Института национальной политики, организатор «Русских маршей» 2016–2017 гг. Иван Белецкий, они планировали провести акцию под лозунгом «Правый марш», сообщает «Интерфакс». По словам Белецкого, совещание по «Русскому маршу» пройдет в мэрии 30 октября. К заявке Бурмистрова мэрия предложила присоединить заявку Дмитрия Михайлова от Института национальной политики. Марш совместно будут проводить «Третья альтернатива» и Институт национальной политики».

Шествие «Русский марш» – это ежегодная акция представителей русских националистических организаций и движений, которая проходит 4 ноября, в День народного единства, в крупных городах России.

Как прошел «Русский марш» в Москве