Политика

Новости

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Егора Жукова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении студента Высшей школы экономики Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Илья Новиков.

По словам защитника, в ближайшее время уголовное дело поступит в суд. «На следующей неделе мы начнем знакомиться с материалами дела», — добавил Новиков, уточнив, что они насчитывают четыре тома.

Жуков был задержан и отправлен в СИЗО после несогласованной акции у мэрии Москвы, которая прошла 27 июля. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, однако позже студенту предъявили обвинение по другой статье — о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест.

Новые фигуранты «московского дела». Что о них известно