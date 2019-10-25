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Посольство назвало дату возвращения Бутиной в Россию

Осужденная в США россиянка Мария Бутина утром 26 октября прибудет в Москву, сообщило посольство России в Вашингтоне со ссылкой на госдепартамент. Сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Faceboоk.

Как уточнило посольство, Бутина 25 октября будет переведена из федеральной тюрьмы во Флориде в миграционный центр, расположенный в Майами. В этот же день она вылетит в Москву.

В апреле суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. Сообщалось, что после истечения срока наказания ее депортируют в Россию. В ходе судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

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