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Bloomberg: дипломаты ЕС договорились о переносе срока Brexit

Дипломаты всех 27 стран Евросоюза согласились на перенос сроков Brexit, но решение по поводу того, на какой срок можно перенести дату выхода Великобритании из ЕС, пока отложили. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, в ЕС хотели бы сначала получить больше ясности по позиции Лондона. Решение о новых сроках Brexit может быть принято до 29 октября включительно.

Европейские дипломаты встретились после того, как британский премьер Борис Джонсон сообщил, что хочет провести досрочные выборы 12 декабря. Джонсон и ранее призывал к досрочным выборам, но не получил поддержки оппозиции. Лейбористская партия отказалась поддержать их проведение до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании продление сроков Brexit.

Палата общин британского парламента 22 октября во втором чтении одобрила проект соглашения о Brexit, достигнутого Джонсоном на прошлой неделе в Брюсселе. Однако парламентарии отклонили график ускоренного выхода из ЕС – на рассмотрение законопроекта им давалось всего три дня. Таким образом, страна вряд ли бы успела покинуть блок с соглашением к крайнему сроку 31 октября. Ожидается, что ЕС перенесет Brexit еще на три месяца до 31 января с возможностью более раннего выхода Великобритании из блока, если британский парламент одобрит соглашение раньше.