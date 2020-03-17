Председатель Мосгоризбиркома уходит в отставку
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов уходит в отставку по состоянию здоровья, пишет ТАСС. По его словам, имя нового председателя ведомства Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назовет 18 марта.
«Покидаю свой пост по состоянию здоровья. Я уже на пенсии [Горбунову 66 лет]. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной. Завтра [на заседании ЦИК] узнаете, кто займет мою должность», – сказал он. Причину своей госпитализации Горбунов не назвал.
Срок полномочий нынешнего состава Мосгоризбиркома, сформированного осенью 2016 г., после выборов в Госдуму, истекает в 2021 г. Горбунов является членом городской комиссии с 1993 г., а с 1995 г. бессменно ее возглавляет.