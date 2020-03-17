Председатель Мосгоризбиркома уходит в отставку

«Покидаю свой пост по состоянию здоровья. Я уже на пенсии [Горбунову 66 лет]. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной. Завтра [на заседании ЦИК] узнаете, кто займет мою должность», – сказал он. Причину своей госпитализации Горбунов не назвал.