Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 г. в Дзержинске Горьковской области. С 1967 по 1974 гг. Лимонов проживал в Москве, работал журналистом и занимался творчеством. В 1974 г. Лимонов эмигрировал из СССР в США. В 1991 г. он вернулся на родину и начал активно участвовать в политической жизни страны. Его статьи печатались в газетах «Советская Россия», «Известия» и «Новый Взгляд». В 1993 г. Лимново основал Национал-большевистскую партию (НБП, запрещена в России). Члены НБП в июле 2010 г. учредили партию «Другая Россия». Минюст неоднократно отказывал партии в регистрации. Лимонов собирался участвовать в президентских выборах 2012 г., но ЦИК не стал его регистрировать кандидатом. Политик является автором более 30 романов, повестей и сборников рассказов. Лимонов был несколько раз женат. В последнем браке с актрисой Екатериной Волковой у них родились сын Богдан и дочь Александра.