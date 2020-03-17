Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля. Указ закрепил точную формулировку вопроса, который выносится на голосование: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»
После подписания указа Путин встретился с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Он упомянул риск распространения коронавируса и отметил, что голосование стоит проводить «только в том случае, если [эпидемиологическая] ситуация позволит проводить подобные мероприятия».
Путин инициировал изменение Конституции 15 января, во время послания к Федеральному собранию. 10 марта, во время второго чтения в Госдуме, президент одобрил поправку с голоса, которая обнуляет для него президентские сроки при утверждении новой редакции Конституции.
11 марта Госдума приняла соответствующий закон, в этот же день он был одобрен Советом Федерации. После этого документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие поправки о сроках неизменяемым главам Конституции.
22 апреля приходится на среду, однако день голосования указом Путина объявляется дополнительным выходным. ЦИК должен объявить результаты голосования не позднее чем через пять дней после даты его проведения. Итог определяется простым большинством среди участников голосования.