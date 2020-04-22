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«Коммерсантъ» узнал о сроках проведения голосования по поправкам в Конституцию

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Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию отложат до конца июня — начала июля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В середине марта президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля. Позже он объявил о том, что голосование отложено на неопределенный срок до улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Такое решение было принято, чтобы не подвергать риску здоровье и жизнь участников голосования, говорил президент.

Источник газеты, близкий к администрации президента, заявил, что обсуждение новой даты идет постоянно. Источник в самой администрации сообщил, что решения о новой дате еще нет. Однако Кремль хочет провести голосование как можно скорее, добавил он. Если дата голосования будет сдвинута к осени, то власти столкнутся с проблемой его совмещения с единым днем голосования 13 сентября, отмечает «Коммерсантъ». Наиболее вероятными датами голосования источники газеты называют 24 июня и 8 июля — день проведения Парада Победы в 1945 г. и день семьи, любви и верности, совпадающий с днем почитания православных святых Петра и Февронии.

Согласно данным оперативного штаба, в России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 52 000 человек. Наибольшее число случаев заражения (55,8%, около 30 000 человек) приходится на Москву. Ранее Путин говорил, что пик заболеваемости еще не пройден. По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией произойдет к лету.

Ранее по теме: РБК узнал о возможном переносе единого дня голосования на зиму или на год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных