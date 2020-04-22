«Коммерсантъ» узнал о сроках проведения голосования по поправкам в Конституцию

Источник газеты, близкий к администрации президента, заявил, что обсуждение новой даты идет постоянно. Источник в самой администрации сообщил, что решения о новой дате еще нет. Однако Кремль хочет провести голосование как можно скорее, добавил он. Если дата голосования будет сдвинута к осени, то власти столкнутся с проблемой его совмещения с единым днем голосования 13 сентября, отмечает «Коммерсантъ». Наиболее вероятными датами голосования источники газеты называют 24 июня и 8 июля — день проведения Парада Победы в 1945 г. и день семьи, любви и верности, совпадающий с днем почитания православных святых Петра и Февронии.