«Коммерсантъ» узнал о сроках проведения голосования по поправкам в Конституцию
Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию отложат до конца июня — начала июля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В середине марта президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля. Позже он объявил о том, что голосование отложено на неопределенный срок до улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Такое решение было принято, чтобы не подвергать риску здоровье и жизнь участников голосования, говорил президент.
Источник газеты, близкий к администрации президента, заявил, что обсуждение новой даты идет постоянно. Источник в самой администрации сообщил, что решения о новой дате еще нет. Однако Кремль хочет провести голосование как можно скорее, добавил он. Если дата голосования будет сдвинута к осени, то власти столкнутся с проблемой его совмещения с единым днем голосования 13 сентября, отмечает «Коммерсантъ». Наиболее вероятными датами голосования источники газеты называют 24 июня и 8 июля — день проведения Парада Победы в 1945 г. и день семьи, любви и верности, совпадающий с днем почитания православных святых Петра и Февронии.
Согласно данным оперативного штаба, в России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 52 000 человек. Наибольшее число случаев заражения (55,8%, около 30 000 человек) приходится на Москву. Ранее Путин говорил, что пик заболеваемости еще не пройден. По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией произойдет к лету.