РБК узнал о возможном переносе единого дня голосования на зиму или на год
В администрации президента рассматривают возможность переноса единого дня голосования (ЕДГ) на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса нового типа, сообщает РБК со ссылкой на три источника. Среди возможных вариантов власти рассматривают декабрь 2020 г. или сентябрь 2021 г. Пока что в качестве базового сценария рассматривается проведение ЕДГ в срок.
Среди других возможных аргументов переноса ЕДГ источники РБК называют проведение голосования по поправкам в Конституцию, что является приоритетом для Кремля. Ранее источник «Ведомостей» в администрации президента говорил, что обсуждалось проведение голосования в июне и сдвиг его на сентябрь с переносом ЕДГ на более поздний срок.
В единый день голосования в 20 регионах запланированы выборы губернаторов. Кроме того, 13 сентября должны пройти выборы в 11 заксобраний регионов и 22 гордумы.
17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по инициированному им же изменению Конституции 22 апреля с оговоркой, что плебисцит пройдет в этот день, только если позволит ситуация, связанная с коронавирусом.
25 марта в ходе обращения к россиянам он объявил о переносе голосования на неопределенный срок. Новая дата голосования пока неизвестна.