РБК узнал о возможном переносе единого дня голосования на зиму или на год

В администрации президента рассматривают возможность переноса единого дня голосования (ЕДГ) на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса нового типа, сообщает РБК со ссылкой на три источника. Среди возможных вариантов власти рассматривают декабрь 2020 г. или сентябрь 2021 г. Пока что в качестве базового сценария рассматривается проведение ЕДГ в срок.