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Фургал получил в СИЗО телеграмму от Жириновского

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил телеграмму от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом Фургал сообщил членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает «Интерфакс».

Член ОНК Ева Меркачева рассказала агенству, что экс-губернатор получил несколько посылок как от родных, так и незнакомых людей. Фургала перевели в камеру с работающим телевизором. Он также получает газеты и намерен воспользоваться библиотекой. 

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники Следственного комитета и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2004-2005 гг. Политик не признает вину.

В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходят акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них прошли в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля – от 50 000 протестующих. Власти и МВД насчитывали 10 000 участников в оба дня акций.

Ранее по теме: Путин нашел замену Фургалу в ЛДПР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных