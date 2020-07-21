Фургал получил в СИЗО телеграмму от Жириновского
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил телеграмму от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом Фургал сообщил членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает «Интерфакс».
Член ОНК Ева Меркачева рассказала агенству, что экс-губернатор получил несколько посылок как от родных, так и незнакомых людей. Фургала перевели в камеру с работающим телевизором. Он также получает газеты и намерен воспользоваться библиотекой.
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники Следственного комитета и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2004-2005 гг. Политик не признает вину.
В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходят акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них прошли в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля – от 50 000 протестующих. Власти и МВД насчитывали 10 000 участников в оба дня акций.