Фургал получил в СИЗО телеграмму от Жириновского

В Хабаровске с 11 по 20 июля ежедневно проходят акции в поддержку Фургала, крупнейшие из них прошли в две последние субботы: 11 июля в митингах и шествиях, по неофициальным оценкам, приняли участие 25 000 человек, 18 июля – от 50 000 протестующих. Власти и МВД насчитывали 10 000 участников в оба дня акций.