Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

«Большие митинги, которые начались после задержания Сергея Ивановича [Фургала], мне понятны – они стихийные. Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора. А все, что я вижу под окнами в последние три дня: у меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов о том, кто и как это дело организует… То есть это хабаровчане в своем большинстве, но есть иногородние и иностранные граждане», – сказал Дегтярев.