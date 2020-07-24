Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Нельзя говорить о том, что акции протеста в Хабаровске, начавшиеся после задержания избранного губернатора Сергея Фургала, были организованы из-за рубежа, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что со временем к протестующим присоединились «квази- или псевдооппозиционеры, специальные дебоширы, которые на этом кормятся».
Песков сравнил протесты в Хабаровске с «питательной почвой» для дебоширов. Он добавил, что об их приезде нет необходимости докладывать Кремлю, так как правоохранители на месте делают свою работу «весьма корректно и правильно».
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил журналистам, что у него есть «неопровержимые данные» о том, что митинги в Хабаровске организуют «иногородние и иностранные граждане».
«Большие митинги, которые начались после задержания Сергея Ивановича [Фургала], мне понятны – они стихийные. Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора. А все, что я вижу под окнами в последние три дня: у меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов о том, кто и как это дело организует… То есть это хабаровчане в своем большинстве, но есть иногородние и иностранные граждане», – сказал Дегтярев.
Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 21 июля в повестке митингов – протест против назначения Дегтярева. Среди других лозунгов – «Путина в отставку» и «Позор ЛДПР».