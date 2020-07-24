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Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

Ведомости

Нельзя говорить о том, что акции протеста в Хабаровске, начавшиеся после задержания избранного губернатора Сергея Фургала, были организованы из-за рубежа, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что со временем к протестующим присоединились «квази- или псевдооппозиционеры, специальные дебоширы, которые на этом кормятся».

Песков сравнил протесты в Хабаровске с «питательной почвой» для дебоширов. Он добавил, что об их приезде нет необходимости докладывать Кремлю, так как правоохранители на месте делают свою работу «весьма корректно и правильно».

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил журналистам, что у него есть «неопровержимые данные» о том, что митинги в Хабаровске организуют «иногородние и иностранные граждане».

Ранее по теме: Дегтярев обвинил прилетевших из Москвы иностранцев в организации митингов

«Большие митинги, которые начались после задержания Сергея Ивановича [Фургала], мне понятны – они стихийные. Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора. А все, что я вижу под окнами в последние три дня: у меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов о том, кто и как это дело организует… То есть это хабаровчане в своем большинстве, но есть иногородние и иностранные граждане», – сказал Дегтярев.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 21 июля в повестке митингов – протест против назначения Дегтярева. Среди других лозунгов – «Путина в отставку» и «Позор ЛДПР».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных