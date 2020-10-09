Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве по Карабаху
Власти Армении и Азербайджана подтвердили участие министров иностранных дел в консультациях в Москве по Нагорному Карабаху, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идёт активная подготовка», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Ранее президент России Владимир Путин призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия для обмена пленными и убитыми. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены 9 октября приехать в Москву для консультаций по этому вопросу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан впервые за 26 лет начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения.
Азербайджан условием перемирия назвал вывод из региона всех армянских военных. Армения, в свою очередь, потребовала ухода Турции с Южного Кавказа.