СМИ сообщили о ранении военнослужащих США при обстреле их базы в Сирии
Военная база США на северо-западе Сирии в районе газового завода Коноко подверглась ракетному обстрелу, несколько американских военных пострадали, сообщает телеканал Al-Mayadeen.
Телеканал со ссылкой на своего корреспондента передает, что ракеты неизвестного происхождения упали на американскую базу, расположенную в районе газоперерабатывающего завода Коноко в северной сельской местности провинции Дейр-эз-Зор. Число пострадавших не уточняется.
Официального комментария со стороны Пентагона пока не поступало.
С 2015 г. США имеют в Сирии пять военных баз, нахождение которых на сирийской территории Дамаск называет незаконными. Одна из них находится в северной части провинции Дейр-эз-Зор, подконтрольной поддерживаемым Вашингтоном формированиям сирийских курдов, около завода Коноко.
В феврале 2018 г. агентство Bloomberg сообщало, что там, в районе сирийского населенного пункта Хишам, под ударом авиации коалиции во главе с США погибли сотрудники так называемой ЧВК «Вагнер».
По версии Пентагона, авиаудар коалиции был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF). Позже в Кремле заявили, что российские граждане не участвовали в столкновениях.