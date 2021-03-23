СМИ сообщили о ранении военнослужащих США при обстреле их базы в Сирии

По версии Пентагона, авиаудар коалиции был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF). Позже в Кремле заявили, что российские граждане не участвовали в столкновениях.