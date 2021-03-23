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СМИ сообщили о ранении военнослужащих США при обстреле их базы в Сирии

Ведомости

Военная база США на северо-западе Сирии в районе газового завода Коноко подверглась ракетному обстрелу, несколько американских военных пострадали, сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Телеканал со ссылкой на своего корреспондента передает, что ракеты неизвестного происхождения упали на американскую базу, расположенную в районе газоперерабатывающего завода Коноко в северной сельской местности провинции Дейр-эз-Зор. Число пострадавших не уточняется.

Официального комментария со стороны Пентагона пока не поступало.

С 2015 г. США имеют в Сирии пять военных баз, нахождение которых на сирийской территории Дамаск называет незаконными. Одна из них находится в северной части провинции Дейр-эз-Зор, подконтрольной поддерживаемым Вашингтоном формированиям сирийских курдов, около завода Коноко.

В феврале 2018 г. агентство Bloomberg сообщало, что там, в районе сирийского населенного пункта Хишам, под ударом авиации коалиции во главе с США погибли сотрудники так называемой ЧВК «Вагнер».

По версии Пентагона, авиаудар коалиции был ответом на атаку группировки «проасадовских сил» численностью до батальона «при поддержке артиллерии, танков, РСЗО и минометов» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF). Позже в Кремле заявили, что российские граждане не участвовали в столкновениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных