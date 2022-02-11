Reuters узнал причину дистанции на переговорах Путина и Макрона

По их словам, президенту Франции предложили сдать ПЦР-тест и получить возможность приблизиться к Путину или же соблюдать социальное дистанцирование. «Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента», — рассказал один из собеседников агентства со ссылкой на опасения по поводу безопасности, если Макрона проверили бы российские врачи.