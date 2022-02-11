Reuters узнал причину дистанции на переговорах Путина и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался пройти российский ПЦР-тест на коронавирус по приезде в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, поэтому его «держали на расстоянии» от Путина, а переговоры прошли за столом длиной 4 м, сообщил Reuters со ссылкой на два источника в окружении Макрона. Представитель Кремля не ответил на запрос агентства.
По их словам, президенту Франции предложили сдать ПЦР-тест и получить возможность приблизиться к Путину или же соблюдать социальное дистанцирование. «Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента», — рассказал один из собеседников агентства со ссылкой на опасения по поводу безопасности, если Макрона проверили бы российские врачи.
Второй собеседник агентства подтвердил, что президент Франции отказался проходить российский ПЦР-тест. Перед поездкой Макрон прошел французский ПЦР-тест и тест на антитела. «Русские сказали нам, что Путина нужно держать в строгом пузыре здоровья», — добавил он.
Переговоры Путина и Макрона прошли в Москве 7 февраля. В ходе встречи президенты обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности России. По данным Daily Mail, в ходе переговоров с Путиным Макрон сделал ему предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые не были согласованы со странами НАТО. Financial Times сообщила, что после переговоров двух президентов Россия продвинулась к деэскалации ситуации. По словам собеседников издания, президенты якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений.