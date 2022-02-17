Байден назвал новые сроки российского «вторжения» на Украину
Россия «нападет» на Украину в ближайшие несколько дней, риск начала войны в Европе «очень высок», передает агентство Reuters со ссылкой на президента США Джо Байдена.
«Вторжение может произойти в течение нескольких дней», — пояснил Байден журналистам. Помимо этого американский лидер утверждает, что у США имеется информация о том, что российские войска якобы нападут на Украину под «чужим флагом». Об этом также заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, отметив, что по имеющимся свидетельствам, «неминуемое вторжение» России близится к «решающему моменту».
По словам высокопоставленного чиновника в украинском правительстве, в последнее время участились обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе, которые давно «вышли за рамки» нарушений режима прекращения огня, о которых регулярно сообщалось на протяжении всего конфликта, подчеркнули в агентстве. «Это нетипично, очень похоже на серьезную провокацию», — добавил собеседник. При этом ранее сегодня в ДНР и ЛНР заявляли о многочисленных обстрелах со стороны украинских силовиков, в некоторых случаях был открыт ответный огонь.
12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писало американское издание Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». Время предполагаемого вторжения называли британские таблоиды The Sun и Mirror с точностью до минуты.
17 февраля Politico сообщило, что ранее предполагаемая дата российского нападения на Украину — 16 февраля — является переоцененной. Новые сроки «вторжения» издание связало с завершением российско-белорусских учений, а также окончанием работы Мюнхенской конференции по безопасности. Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это «очередной вброс и безответственный фейк», авторы которого не смогут признать свою неправоту.
Российская сторона неоднократно поясняла, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины. При этом Песков подчеркивал, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.