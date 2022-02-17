Байден назвал новые сроки российского «вторжения» на Украину

По словам высокопоставленного чиновника в украинском правительстве, в последнее время участились обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе, которые давно «вышли за рамки» нарушений режима прекращения огня, о которых регулярно сообщалось на протяжении всего конфликта, подчеркнули в агентстве. «Это нетипично, очень похоже на серьезную провокацию», — добавил собеседник. При этом ранее сегодня в ДНР и ЛНР заявляли о многочисленных обстрелах со стороны украинских силовиков, в некоторых случаях был открыт ответный огонь.