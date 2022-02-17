Песков заявил о неприкрытой информационной агрессии против России
Представители некоторых стран Запада и организаций ведут неприкрытую информационную агрессию против России и реального положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».
«Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут, по сути, своими заявлениями такую неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел», — сказал Песков журналистам.
При этом представитель Кремля отметил, что Россия ни от кого не планирует требовать публичных извинений за не соответствующие действительности сообщения о якобы готовящемся вторжении на территорию Украины.
«Нет, не намерены. Здесь нечего играть в извинения. Россия, наверное, намерена, все-таки, ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на свое реноме, которые готовы втаптывать его в грязь», — сказал Песков.
12 февраля президент США Джо Байден сообщил, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля. Об этом писало издание Politico со ссылкой на официальных лиц США.
Даты предполагаемого вторжения называли и западные СМИ. В частности, The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писала, что вторжение якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому времени). Когда объявленное время истекло, таблоид отредактировал статью — сейчас в заголовке говорится, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину «в любое время».
Россия неоднократно утверждала, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.