Песков заявил о неприкрытой информационной агрессии против России

«Нет, не намерены. Здесь нечего играть в извинения. Россия, наверное, намерена, все-таки, ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на свое реноме, которые готовы втаптывать его в грязь», — сказал Песков.