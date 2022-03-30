Словакия решила сократить штат посольства России на 35 человек

Представитель МИДа Словакии пояснил, что цель такого шага — «установить максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов в этой (российской) миссии». «Этот шаг является неизбежной реакцией на то, что сотрудники посольства России продолжают деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях, интересам Словакии и партнерству с Российской Федерацией», — отметили в министерстве.