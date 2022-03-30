Словакия решила сократить штат посольства России на 35 человек
Власти Словакии заявили посольству России о необходимости сократить штат на 35 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства иностранных дел страны.
Представитель МИДа Словакии пояснил, что цель такого шага — «установить максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов в этой (российской) миссии». «Этот шаг является неизбежной реакцией на то, что сотрудники посольства России продолжают деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях, интересам Словакии и партнерству с Российской Федерацией», — отметили в министерстве.
По подсчетам местных СМИ, штат посольства сократится почти вдвое. Посольство России в Братиславе не ответило на запрос издания.
28 марта посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что территорию республики покинули 45 российских дипломатов. Помимо этого 10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. Аналогичный шаг предприняли Болгария и Словакия. 28 февраля представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при организации. 28 марта Нидерланды и Бельгия решили выслать по 17 российских дипломатов.