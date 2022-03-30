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Словакия решила сократить штат посольства России на 35 человек

Ведомости

Власти Словакии заявили посольству России о необходимости сократить штат на 35 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства иностранных дел страны.

Представитель МИДа Словакии пояснил, что цель такого шага — «установить максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов в этой (российской) миссии». «Этот шаг является неизбежной реакцией на то, что сотрудники посольства России продолжают деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях, интересам Словакии и партнерству с Российской Федерацией», — отметили в министерстве.

По подсчетам местных СМИ, штат посольства сократится почти вдвое. Посольство России в Братиславе не ответило на запрос издания.

28 марта посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что территорию республики покинули 45 российских дипломатов. Помимо этого 10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. Аналогичный шаг предприняли Болгария и Словакия. 28 февраля представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при организации. 28 марта Нидерланды и Бельгия решили выслать по 17 российских дипломатов.

Ранее по теме: МИД России объявил о высылке дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных