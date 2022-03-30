Минобороны России откроет дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя
Российские военные с 10:00 31 марта объявят «режим тишины» и откроют дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Вооруженные Силы России исключительно в гуманных целях с 10.00 31 марта 2022 г. объявляют «режим тишины» и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)», — заявил Мизинцев.
Он предложил провести такую гуманитарную операцию при непосредственном участии представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Красного Креста.
В министерстве отметили, что участок маршрута от Бердянска до Мариуполя систематически обстреливается украинскими военными. Минобороны потребовало от властей Украины гарантировать безусловное соблюдение «режима тишины» и обеспечить безопасное движение колонн автобусов между Бердянском и Мариуполем.
«В свою очередь, российская сторона обязуется открыть гуманитарный коридор после получения от украинских властей официального письменного заявления о готовности выполнить вышеуказанные условия и подтверждения средствами объективного контроля обстановки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, фактического прекращения огня», — отметил Мизинцев.
По его словам, российские военные каждый день с 4 марта открывают гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному коридору в Россию и к западным границам Украины. За время спецоперации в Россию были эвакуированы более 500 000 человек, из которых более 100 000 – дети. Из Мариуполя эвакуировались около 112 000 человек, за прошедшие сутки – 3063.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.