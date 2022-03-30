Минобороны России откроет дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя

По его словам, российские военные каждый день с 4 марта открывают гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному коридору в Россию и к западным границам Украины. За время спецоперации в Россию были эвакуированы более 500 000 человек, из которых более 100 000 – дети. Из Мариуполя эвакуировались около 112 000 человек, за прошедшие сутки – 3063.