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Минобороны России откроет дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя

Ведомости

Российские военные с 10:00 31 марта объявят «режим тишины» и откроют дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вооруженные Силы России исключительно в гуманных целях с 10.00 31 марта 2022 г. объявляют «режим тишины» и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)», — заявил Мизинцев.

Он предложил провести такую гуманитарную операцию при непосредственном участии представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Красного Креста.

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В министерстве отметили, что участок маршрута от Бердянска до Мариуполя систематически обстреливается украинскими военными. Минобороны потребовало от властей Украины гарантировать безусловное соблюдение «режима тишины» и обеспечить безопасное движение колонн автобусов между Бердянском и Мариуполем.

«В свою очередь, российская сторона обязуется открыть гуманитарный коридор после получения от украинских властей официального письменного заявления о готовности выполнить вышеуказанные условия и подтверждения средствами объективного контроля обстановки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, фактического прекращения огня», — отметил Мизинцев.

По его словам, российские военные каждый день с 4 марта открывают гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному коридору в Россию и к западным границам Украины. За время спецоперации в Россию были эвакуированы более 500 000 человек, из которых более 100 000 – дети. Из Мариуполя эвакуировались около 112 000 человек, за прошедшие сутки – 3063.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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