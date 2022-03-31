Песков оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

«В этом плане действительно ничего не изменилось, мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора и визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц, только потом можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, возможна ли встреча Путина и Зеленского в перспективе одной недели.