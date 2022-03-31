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Песков оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

Ведомости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал обозначать временные рамки возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, переговорам глав государств должно предшествовать завершение работы по договору между Москвой и Киевом.

«В этом плане действительно ничего не изменилось, мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора и визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц, только потом можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, возможна ли встреча Путина и Зеленского в перспективе одной недели.

Ранее глава российской делегации в переговорном процессе между Москвой и Киевом Владимир Мединский заявил, что российская сторона по итогам прошедших 29 марта в Турции переговоров с Украиной предпримет два ответных шага. Первый из которых заключается в постепенной деэскалации на Киевском и Черниговском направлениях, а второй шаг касается возможности проведения встречи между президентами двух стран «в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора».

Утром 29 марта, до окончания переговоров, министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что главной целью военной спецоперации является защита Донбасса, а задачи первого этапа операции «в целом выполнены».

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных