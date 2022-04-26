Газета
Политика

Bild: Швейцария запретила поставлять на Украину произведенные в стране боеприпасы

Ведомости

Власти Германии не смогут передать Украине боеприпасы, которые немецкая компания Rheinmetall производит в Швейцарии, из-за строгого законодательства страны о конечном использовании товаров военного назначения, сообщил таблоид Bild. 

Издание пояснило, что Швейцария опирается на давнюю традицию сохранения нейтралитета в войнах. Законодательство страны запрещает поставки в страны, которые вовлечены во внутренний или международный конфликт, пояснило ранее министерство экономики Швейцарии. Поэтому оружие, произведенное в стране, не может быть передано Украине, отметило издание.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении военной помощи Украине. По его словам, возможности бундесвера в этой части почти исчерпаны, однако власти страны запросили у предприятий военно-промышленного комплекса, какие вооружения они могут поставить Киеву в ближайшее время, чтобы их оплатить. Немецкий телеканал ntv сообщил, что Германия поставит свое вооружение, в том числе танки, Словении, а та направит на Украину советские танки Т-72, с которыми украинские солдаты уже умеют работать. 

Также президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Байден добавил, что Вашингтон выделяет $500 млн прямой экономической помощи Киеву, запускает программу приема украинских беженцев, а также запрещает связанным с Россией судам заходить в американские порты.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных