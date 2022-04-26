Bild: Швейцария запретила поставлять на Украину произведенные в стране боеприпасы
Власти Германии не смогут передать Украине боеприпасы, которые немецкая компания Rheinmetall производит в Швейцарии, из-за строгого законодательства страны о конечном использовании товаров военного назначения, сообщил таблоид Bild.
Издание пояснило, что Швейцария опирается на давнюю традицию сохранения нейтралитета в войнах. Законодательство страны запрещает поставки в страны, которые вовлечены во внутренний или международный конфликт, пояснило ранее министерство экономики Швейцарии. Поэтому оружие, произведенное в стране, не может быть передано Украине, отметило издание.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении военной помощи Украине. По его словам, возможности бундесвера в этой части почти исчерпаны, однако власти страны запросили у предприятий военно-промышленного комплекса, какие вооружения они могут поставить Киеву в ближайшее время, чтобы их оплатить. Немецкий телеканал ntv сообщил, что Германия поставит свое вооружение, в том числе танки, Словении, а та направит на Украину советские танки Т-72, с которыми украинские солдаты уже умеют работать.
Также президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Байден добавил, что Вашингтон выделяет $500 млн прямой экономической помощи Киеву, запускает программу приема украинских беженцев, а также запрещает связанным с Россией судам заходить в американские порты.