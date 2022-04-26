Bild: Швейцария запретила поставлять на Украину произведенные в стране боеприпасы

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении военной помощи Украине. По его словам, возможности бундесвера в этой части почти исчерпаны, однако власти страны запросили у предприятий военно-промышленного комплекса, какие вооружения они могут поставить Киеву в ближайшее время, чтобы их оплатить. Немецкий телеканал ntv сообщил, что Германия поставит свое вооружение, в том числе танки, Словении, а та направит на Украину советские танки Т-72, с которыми украинские солдаты уже умеют работать.