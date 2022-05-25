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Минобороны России сообщило об уничтожении цехов завода «Мотор Сич» на Украине

Ведомости

Российские военные высокоточными ракетами разрушили цеха завода «Мотор Сич» в городе Запорожье, сообщило Минобороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. По данным министерства, ВС России закончили разминирование и демилитаризацию морского порта в Мариуполе. Порт начал работать в повседневном режиме, добавили в Минобороны.

Завод «Мотор Сич» производил двигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников. Около 80% его продукции традиционно покупали российские авиационные заводы, однако в марте 2014 г. Киев запретил поставки «государству-агрессору». В 2016 г. китайские инвесторы приобрели 56% акций предприятия, однако Антимонопольный комитет Украины не признал сделку.

В марте 2021 г. СБУ сообщила, что суд арестовал все имущество и акции «Мотор Сич». После ареста предприятие продолжило работать и выполнять производственные заказы. В СБУ отметили, что в отношении «Мотор Сич» ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации компании. МИД КНР в ответ потребовал, чтобы Украина соблюдала права китайских инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных