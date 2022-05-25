Минобороны России сообщило об уничтожении цехов завода «Мотор Сич» на Украине
Российские военные высокоточными ракетами разрушили цеха завода «Мотор Сич» в городе Запорожье, сообщило Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. По данным министерства, ВС России закончили разминирование и демилитаризацию морского порта в Мариуполе. Порт начал работать в повседневном режиме, добавили в Минобороны.
Завод «Мотор Сич» производил двигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников. Около 80% его продукции традиционно покупали российские авиационные заводы, однако в марте 2014 г. Киев запретил поставки «государству-агрессору». В 2016 г. китайские инвесторы приобрели 56% акций предприятия, однако Антимонопольный комитет Украины не признал сделку.
В марте 2021 г. СБУ сообщила, что суд арестовал все имущество и акции «Мотор Сич». После ареста предприятие продолжило работать и выполнять производственные заказы. В СБУ отметили, что в отношении «Мотор Сич» ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации компании. МИД КНР в ответ потребовал, чтобы Украина соблюдала права китайских инвесторов.