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Политика

ЕС может разморозить часть активов российских банков

Послабления планируются, чтобы не допустить проблем с поставками продовольствия
Илья Лакстыгал Дарья Савенкова
Максим Стулов / Ведомости

Часть средств семи ранее попавших под санкции крупных российских банков могут разморозить для расчетов за продовольствие, удобрения и медикаменты. Об этом сообщил EUоbserver со ссылкой на документ. Эту информацию подтверждает Reuters со ссылкой на проект санкционного списка и источник.

Как поясняет Reuters, для этих целей страны ЕС могут разморозить часть ранее заблокированных ресурсов крупных российских кредиторов ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка» и банка «Открытие», ВЭБа, «Промсвязьбанка» и банка «Россия». То же самое касается удобрений, медицинских и фармацевтических продуктов, следует из проекта документа, с которым ознакомилось агентство. По данным Reuters, этот шаг был сделан на фоне критики негативного влияния санкций на торговлю продовольствием со стороны лидеров стран Африки.

Для практики антироссийских санкций такое смягчение и коррекция будут первым прецедентом, пояснил «Ведомостям» адвокат, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин. «Запад действительно несколько перестарался в своей санкционной кампании против России. На прошлой неделе, как мы помним, США сняли все санкции с продовольствия и удобрений, выдали несколько генеральных лицензий, дали соответствующие разъяснения. Теперь дело дошло до ЕС», — сказал эксперт.

По словам Гландина, Евросоюзу, очевидно, теперь действительно придется частично разблокировать соответствующие российские банки, частично вернуть им SWIFT, корреспондентские отношения с европейскими банками. «Санкции ввести легко. Но как это будет работать в обратную сторону, не понимают и в самом Брюсселе. Поэтому мы еще увидим новые исключения, послабления в европейской политике санкций против России, хотя бы в части продовольствия», — считает эксперт.

Анонсированные СМИ послабления в отношении разморозки части средств подсанкционных российских банков не внесут серьезных изменений в сложившееся статус-кво, считает эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Исключения из санкций по продовольствию и медикаментам и так обсуждались и частично уже существуют - в вопросах транспортировки. Так, страны - члены ЕС могут вводить такие исключения, информируя Еврокомиссию. Сейчас, видимо, речь будет идти о том, чтобы сделать эти исключения более универсальными в регламенте Совета ЕС, в том числе с финансовой точки зрения, говорит эксперт.

Если сравнить с США, продолжает Тимофеев, то американцы в отношении России уже ввели генлицензии по медикаментам, зерну и удобрениям, формально эти исключения существовали еще с марта, и сейчас это было сделано Вашингтоном, чтобы избежать оверкомплейенса бизнеса. А ЕС с США по санкционным вопросам на данный момент укрепляют координацию, и это будет касаться в том числе и смягчения и уточнения ограничений, напоминает эксперт. Для зерна важен, например, вопрос фрахта судов – судовладельцы отказываются предоставлять суда из-за страха вторичных санкций, а банки – проводить транзакции с российскими лицами по зерну.

«Если эти два сигнала из Вашингтона и теперь, возможно, из Брюсселя убедят бизнес в том, что работать можно, это улучшит положение России в соответствующих сегментах экспорта», — говорит Тимофеев. Однако он отметил, что в Москве не должны рассчитывать на то, что Запад будет выдавать соответствующие «ярлыки» на торговлю теми или иными товарами, а развивать собственный торговый флот и альтернативную систему транзакций с партнерами из дружественных государств в соответствующих валютах.

О том, что Еврокомиссия планирует смягчить действующие санкции в отношении России, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия, Reuters писал со ссылкой на источники 15 июля. Собеседник агентства также пояснял, что ЕК внесет изменения и в запрет на доступ российских судов в порты ЕС, который содержится в пятом пакете ограничений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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