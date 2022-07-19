ЕС может разморозить часть активов российских банков

Если сравнить с США, продолжает Тимофеев, то американцы в отношении России уже ввели генлицензии по медикаментам, зерну и удобрениям, формально эти исключения существовали еще с марта, и сейчас это было сделано Вашингтоном, чтобы избежать оверкомплейенса бизнеса. А ЕС с США по санкционным вопросам на данный момент укрепляют координацию, и это будет касаться в том числе и смягчения и уточнения ограничений, напоминает эксперт. Для зерна важен, например, вопрос фрахта судов – судовладельцы отказываются предоставлять суда из-за страха вторичных санкций, а банки – проводить транзакции с российскими лицами по зерну.