Путин утвердил двойные оклады командированным в новые регионы чиновникам
Чиновники, командированные в новые регионы России, будут получать зарплату в двойном размере и суточные около 8500 руб., соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
«Установить, что лицам, замещающим государственные должности РФ, федеральным государственным гражданским служащим, работникам федеральных государственных органов, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, в период их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области: денежное вознаграждение выплачивается в двойном размере», – говорится в документе.
Размер суточных составит 8480 руб., уточняется в указе. Мера призвана повысить уровень социальной защищенности командированных чиновников. Указ распространяется на все правоотношения, возникшие с 30 сентября.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.
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