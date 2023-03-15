В 2022 году у коррупционеров изъяли имущество на сумму более 90 млрд рублей
За 2022 г. суды по искам прокуроров обратили в доход государства свыше 7500 объектов имущества коррупционеров на сумму более 90 млрд руб., сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенной коллеги надзорного ведомства с участием президента Владимира Путина, передает ТАСС.
По словам Краснова, работе в сфере противодействия коррупции в 2022 г. было уделено пристальное внимание.
«На фоне сохранения основных параметров, характеризующих состояние этой преступности, втрое возросла сумма удовлетворенных судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам. В доход государства фактически поступило более 7500 объектов имущества на сумму свыше 90 млрд руб.», – заявил он.
С лиц, которые совершили административные правонарушения коррупционной направленности, взыскано почти 700 млн руб., добавил Краснов.
«Считаю эти значимые результаты закономерным итогом проводимой в стране последовательной антикоррупционной политики, исполнения конкретных мероприятий национального плана, утверждаемого президентом страны», – добавил генеральный прокурор России.
Прошлой весной Краснов сообщил, что в 2021 г. Генпрокуратура подала иски об изъятии неправомерно нажитого имущества у российских госслужащих на сумму 74 млрд руб. В марте 2021 г. председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что за 2020 г. суды арестовали имущество обвиняемых по коррупционным делам на общую сумму 10 млрд руб.