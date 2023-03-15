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Общество

В 2022 году у коррупционеров изъяли имущество на сумму более 90 млрд рублей

Ведомости

За 2022 г. суды по искам прокуроров обратили в доход государства свыше 7500 объектов имущества коррупционеров на сумму более 90 млрд руб., сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенной коллеги надзорного ведомства с участием президента Владимира Путина, передает ТАСС.

По словам Краснова, работе в сфере противодействия коррупции в 2022 г. было уделено пристальное внимание.

«На фоне сохранения основных параметров, характеризующих состояние этой преступности, втрое возросла сумма удовлетворенных судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам. В доход государства фактически поступило более 7500 объектов имущества на сумму свыше 90 млрд руб.», – заявил он.

С лиц, которые совершили административные правонарушения коррупционной направленности, взыскано почти 700 млн руб., добавил Краснов.

«Считаю эти значимые результаты закономерным итогом проводимой в стране последовательной антикоррупционной политики, исполнения конкретных мероприятий национального плана, утверждаемого президентом страны», – добавил генеральный прокурор России.

Прошлой весной Краснов сообщил, что в 2021 г. Генпрокуратура подала иски об изъятии неправомерно нажитого имущества у российских госслужащих на сумму 74 млрд руб. В марте 2021 г. председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что за 2020 г. суды арестовали имущество обвиняемых по коррупционным делам на общую сумму 10 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных