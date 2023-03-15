В 2022 году у коррупционеров изъяли имущество на сумму более 90 млрд рублей

Прошлой весной Краснов сообщил, что в 2021 г. Генпрокуратура подала иски об изъятии неправомерно нажитого имущества у российских госслужащих на сумму 74 млрд руб. В марте 2021 г. председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что за 2020 г. суды арестовали имущество обвиняемых по коррупционным делам на общую сумму 10 млрд руб.