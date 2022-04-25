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Генпрокуратура подала иски об изъятии у чиновников имущества на 74 млрд рублей

Ведомости

Генеральная прокуратура в 2021 г. подала иски об изъятии неправомерно нажитого имущества у росийских госслужащих на сумму 74 млрд руб., сообщил глава ведомства Игорь Краснов на расширенной коллегии прокуратуры. 

«В 2021 г. такие иски предъявлены в суды на сумму свыше 74 млрд руб. Большая их часть по материалам прокуроров, полученным в порядке контроля за расходами госслужащих (54 млрд руб.)», — рассказал Краснов (цитата по ТАСС).

По его словам, работу в этом направлении нужно продолжать, в том числе в отношении незаконных активов за границей. Сейчас эта тема актуализировалась, а объем информации, требующей проверки, вырос, отметил Краснов. «Принятые в условиях усиления внешнего санкционного давления законодательные послабления в сфере контрактной системы, в том числе за счет расширения закупок у единственного поставщика, также повышают ответственность прокуроров за результаты антикоррупционной деятельности», — подчеркнул генпрокурор.

В 2021 г. среди коррупционных преступлений больше всего выросло мелкое взяточничество, следует из данных судебного департамента при Верховном суде РФ. Так, за взятки до 10 000 руб. в прошлом году осудили 1816 человек — на 40% больше, чем в 2020 г. Издание отметило, что самая низкая динамика у дел со взятками в несколько миллионов рублей: в 2021 г. было осуждено 263 человека — на 10% больше в годовом выражении. Всего в 2021 г. за дачу и получение взятки осудили 8721 человека — на 25% больше, чем в 2020 г., а оправдали 45 человек — вдвое меньше в годовом выражении. Почти треть — 2479 человек — были осуждены за взятки в размере от 10 000 до 50 000 руб., писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: Верховный суд сообщил о росте числа взяток в размере меньше 10 000 рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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