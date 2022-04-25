Генпрокуратура подала иски об изъятии у чиновников имущества на 74 млрд рублей

В 2021 г. среди коррупционных преступлений больше всего выросло мелкое взяточничество, следует из данных судебного департамента при Верховном суде РФ. Так, за взятки до 10 000 руб. в прошлом году осудили 1816 человек — на 40% больше, чем в 2020 г. Издание отметило, что самая низкая динамика у дел со взятками в несколько миллионов рублей: в 2021 г. было осуждено 263 человека — на 10% больше в годовом выражении. Всего в 2021 г. за дачу и получение взятки осудили 8721 человека — на 25% больше, чем в 2020 г., а оправдали 45 человек — вдвое меньше в годовом выражении. Почти треть — 2479 человек — были осуждены за взятки в размере от 10 000 до 50 000 руб., писал «Коммерсантъ».