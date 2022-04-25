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Общество

Верховный суд сообщил о росте числа взяток в размере меньше 10 000 рублей

Ведомости

Самый распространенный в России размер взятки и коммерческого подкупа колеблется в пределах от 10 тыс. до 50 тыс. руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику по делам коррупционной направленности судебного департамента при Верховном суде. За мелкое взяточничество, то есть до 10 тыс. руб., в 2021 г. осудили 1816 человек — на 40% больше, чем в 2020 г.,

Всего в 2021 г. за дачу и получение взятки осудили 8721 человека — на 25% больше, чем в 2020 г. Почти треть — 2479 человек — были осуждены за взятки в размере от 10 000 до 50 000 руб., а за оказание и получение услуг неимущественного характера осудили 2478 человек. За взятки в несколько миллионов рублей были осуждены 263 человека, — на 10% больше, чем год назад.

По данным судебного департамента, реальное лишение свободы получили 794 человека — почти 10% обвиняемых во взятках. 1397 человек получили условные сроки, а 3240 подсудимым назначили штрафы. Оправдали 45 человек — вдвое меньше, чем годом ранее.

Издание отметило, что за дачу взятки судят чаще, чем за ее получение — на 1143 взяточника приходится 1935 взяткодателей. В сегменте мелкого взяточничества чаще судят взяткодателей, а при увеличении суммы до категории более 1 млн руб. подсудимыми чаще становятся взяткополучатели: 142 получателя против 28 взяткодателей.

Завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ Леонид Головко пояснил, что такая разница в статистике зависит от характера преступления. Мелкую взятку можно подтвердить только за счет фиксации с поличным; в этом случае нет долгого переговорного процесса или посредников. При коррупции в более дорогом сегменте операция планируется: в этом случае либо взяткодатель действует под контролем, либо его роль выполняет оперативный сотрудник. Они не несут ответственность за дачу взятки, поэтому соотношение взяткодателей и взяткополучателей другое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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