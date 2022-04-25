Верховный суд сообщил о росте числа взяток в размере меньше 10 000 рублей

Всего в 2021 г. за дачу и получение взятки осудили 8721 человека — на 25% больше, чем в 2020 г. Почти треть — 2479 человек — были осуждены за взятки в размере от 10 000 до 50 000 руб., а за оказание и получение услуг неимущественного характера осудили 2478 человек. За взятки в несколько миллионов рублей были осуждены 263 человека, — на 10% больше, чем год назад.