Газета
Политика

Глава Еврокомитета по расширению НАТО предложил Армении вступить в альянс

Ведомости

Глава Еврокомитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с предложением присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом он заявил в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).

«Я призываю Армению присоединиться к НАТО», – написал он.

На границе Армении и Азербайджана происходят регулярные столкновения. В частности, 2 сентября минобороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в обстреле позиций армянской армии. В Азербайджане эту информацию опровергли.

25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче». Тогда же Пашинян заявил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.

Ранее по теме: Ереван передал Баку новые предложения по мирному договору

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в 2022 г., государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. В середине июля МИД РФ сообщал о готовности в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел обсуждения путей выполнения договоренностей Армении и Азербайджана на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных