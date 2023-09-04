Глава Еврокомитета по расширению НАТО предложил Армении вступить в альянс

25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче». Тогда же Пашинян заявил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.