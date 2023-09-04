Глава Еврокомитета по расширению НАТО предложил Армении вступить в альянс
Глава Еврокомитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с предложением присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом он заявил в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).
«Я призываю Армению присоединиться к НАТО», – написал он.
На границе Армении и Азербайджана происходят регулярные столкновения. В частности, 2 сентября минобороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в обстреле позиций армянской армии. В Азербайджане эту информацию опровергли.
25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче». Тогда же Пашинян заявил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В зоне конфликта полностью прекратились военные действия, также вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь ухудшилась в 2022 г., государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. В середине июля МИД РФ сообщал о готовности в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел обсуждения путей выполнения договоренностей Армении и Азербайджана на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора.