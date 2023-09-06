Первый день выборов в Запорожской области сделали нерабочим

Досрочное голосование для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в других регионах, завершилось 4 сентября. По итогам досрочного голосования ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.