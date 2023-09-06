Первый день выборов в Запорожской области сделали нерабочим
8 сентября, первый день голосования на выборах депутатов законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований, объявлен в Запорожской области нерабочим праздничным днем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий подписал соответствующий указ, чтобы жители Запорожской области смогли принять участие в голосовании.
«...подписал указ, которым день 8 сентября 2023 г. – первый день голосования на выборах депутатов Законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований – объявляется нерабочим праздничным», – написал врио губернатора.
Единый день голосования (ЕДГ) назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября также пройдут в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые в свою очередь проведут голосование по избранию глав субъектов.
Досрочное голосование для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в других регионах, завершилось 4 сентября. По итогам досрочного голосования ЦИК не получил ни одной жалобы ни от участников, ни от наблюдателей, ни от членов избиркомов.