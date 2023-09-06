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Суд продлил арест режиссера Беркович и сценариста Петрийчук до 4 ноября

Ведомости

Хамовнический райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук до 4 ноября. Об этом говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Отмечается, что, по версии следствия, в пьесе «Финист Ясный Сокол» содержались признаки оправдания терроризма и идеологии ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), что послужило возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда).

31 июля Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей Беркович и Петрийчук до 10 сентября. Апелляционная инстанция не нашла основания для смягчении меры пресечения обвиняемым.

4 мая девушки были доставлены в СК и допрошены в статусе свидетелей, вечером в этот же день им предъявили обвинение. 5 мая Замоскворецкий районный суд принял решение заключить под стражу Беркович и Петрийчук до 4 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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