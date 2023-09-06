Суд продлил арест режиссера Беркович и сценариста Петрийчук до 4 ноября
Хамовнический райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук до 4 ноября. Об этом говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
Отмечается, что, по версии следствия, в пьесе «Финист Ясный Сокол» содержались признаки оправдания терроризма и идеологии ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), что послужило возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда).
31 июля Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей Беркович и Петрийчук до 10 сентября. Апелляционная инстанция не нашла основания для смягчении меры пресечения обвиняемым.
4 мая девушки были доставлены в СК и допрошены в статусе свидетелей, вечером в этот же день им предъявили обвинение. 5 мая Замоскворецкий районный суд принял решение заключить под стражу Беркович и Петрийчук до 4 июля.