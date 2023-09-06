МИД России призвал Молдавию выполнить обязательства перед «Газпромом»
«Газпром» на протяжении десятилетий является надежным поставщиком газа для Молдавии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, призвав Кишинев к выполнению обязательств перед российской компанией.
«Газпром на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов. Призываем официальный Кишинев проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств», – заявила Захарова, ее слова приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Также она призвала Молдавию не политизировать сотрудничество с энергетической сфере.
Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. 3 сентября этого года президент республики Майя Санду заявила, что аудит не выявил долга молдавской компании.
Президент отмечала, что на переговорах с «Газпромом» перед зимним сезоном 2021 г. российская сторона решила не продлевать контракт «в последний момент». 6 сентября министр энергетики республики Виктор Парликов сообщил, что Кишинев готов выплатить $8,6 млн из заявленных $709 млн.
«Газпром» выразил категорическое несогласие с этим шагом Молдавии, подчеркнув, что намерен отстаивать свои права «всеми возможными способами». В российском холдинге также напомнили, что наличие задолженности подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и «Молдовагазом» документах и соответствующих решениях международного арбитража.