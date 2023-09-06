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Бизнес

«Газпром» не согласился с доводами Молдавии по объему долга за поставки газа

Ведомости

«Газпром» не согласен с утверждениями молдавских властей по долгу «Молдовагаза» и намерен отстаивать свои права «всеми возможными способами», заявили в российской компании. Ранее Кишинев объявил о готовности выплатить $8,6 млн из заявленных «Газпромом» $709 млн долга.

«Аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с “Газпромом” и “Молдовагазом”», – говорится в сообщении.

По заявлению компании, выводы аудитора не могут влиять «на размер и обоснованность указанной задолженности». «Тем более, что она подтверждается в регулярно подписываемых “Газпромом” и “Молдовагазом” документах и соответствующих решениях международного арбитража», – уточняют в компании.

Ранее по теме: Молдавия завершила аудит долга перед «Газпромом»

Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. 3 сентября этого года президент республики Майя Санду заявила, что аудит не выявил долга молдавской компании.

Президент отмечала, что на переговорах с «Газпромом» перед зимним сезоном 2021 г. российская сторона решила не продлевать контракт «в последний момент». Сегодня министр энергетики республики Виктор Парликов сообщил, что Кишинев готов выплатить $8,6 млн из заявленных $709 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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