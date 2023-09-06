«Газпром» не согласился с доводами Молдавии по объему долга за поставки газа

Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. 3 сентября этого года президент республики Майя Санду заявила, что аудит не выявил долга молдавской компании.