«Газпром» не согласился с доводами Молдавии по объему долга за поставки газа
«Аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с “Газпромом” и “Молдовагазом”», – говорится в сообщении.
По заявлению компании, выводы аудитора не могут влиять «на размер и обоснованность указанной задолженности». «Тем более, что она подтверждается в регулярно подписываемых “Газпромом” и “Молдовагазом” документах и соответствующих решениях международного арбитража», – уточняют в компании.
Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. 3 сентября этого года президент республики Майя Санду заявила, что аудит не выявил долга молдавской компании.
Президент отмечала, что на переговорах с «Газпромом» перед зимним сезоном 2021 г. российская сторона решила не продлевать контракт «в последний момент». Сегодня министр энергетики республики Виктор Парликов сообщил, что Кишинев готов выплатить $8,6 млн из заявленных $709 млн.