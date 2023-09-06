Молдавия заявила о готовности выплатить только $8,6 млн долга перед «Газпромом»

«Это результат более комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями, которые мы можем предъявить "Газпрому”», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). Сумма неподтвержденных документами долгов, по его словам, составляет $276 млн.