Молдавия заявила о готовности выплатить только $8,6 млн долга перед «Газпромом»
Молдавия готова выплатить $8,6 млн из заявленных «Газпромом» $709 млн долга. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.
«Это результат более комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями, которые мы можем предъявить "Газпрому”», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). Сумма неподтвержденных документами долгов, по его словам, составляет $276 млн.
Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру.
3 сентября президент республики Майя Санду заявила, что аудит не выявил долга молдавской компании. Санду отмечала, что на переговорах с «Газпромом» перед зимним сезоном 2021 г. российская сторона решила не продлевать контракт «в последний момент», а Москва, по ее словам, хотела «быстро обмануть» молдавскую делегацию.
В июле Парликов сообщал, что результаты проведенного аудита являются «интересными». Министр отмечал, что в ходе проверки были выявлены средства, которые необоснованно использовала компания «Молдовагаз».