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Экономика

Молдавия заявила о готовности выплатить только $8,6 млн долга перед «Газпромом»

Ведомости

Молдавия готова выплатить $8,6 млн из заявленных «Газпромом» $709 млн долга. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

«Это результат более комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями, которые мы можем предъявить "Газпрому”», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). Сумма неподтвержденных документами долгов, по его словам, составляет $276 млн.

Осенью 2022 г. в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн. Правительство Молдавии решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру.

3 сентября президент республики Майя Санду заявила, что аудит не выявил долга молдавской компании. Санду отмечала, что на переговорах с «Газпромом» перед зимним сезоном 2021 г. российская сторона решила не продлевать контракт «в последний момент», а Москва, по ее словам, хотела «быстро обмануть» молдавскую делегацию.

В июле Парликов сообщал, что результаты проведенного аудита являются «интересными». Министр отмечал, что в ходе проверки были выявлены средства, которые необоснованно использовала компания «Молдовагаз».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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