Украина внесла в список «спонсоров войны» индийскую алмазную компанию

Попадание SRK в перечень в НАПК объяснили тем, что компания продолжает закупать алмазы у России, несмотря на санкции в этой сфере. По данным украинского ведомства, по сравнению с 2021 г. в этом году она увеличила закупку российских алмазов в три раза.