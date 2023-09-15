Украина внесла в список «спонсоров войны» индийскую алмазную компанию
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло индийскую компанию по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в свой перечень «спонсоров войны», следует из сообщения ведомства.
Попадание SRK в перечень в НАПК объяснили тем, что компания продолжает закупать алмазы у России, несмотря на санкции в этой сфере. По данным украинского ведомства, по сравнению с 2021 г. в этом году она увеличила закупку российских алмазов в три раза.
«В Индии производится 95% бриллиантов мира. Приблизительно три четверти алмазов поступают из России, но к ним не добавляют никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение», – говорится в сообщении НАПК.
Украинское ведомство утверждает, что SRK «заключала «тайные сделки» по покупке драгоценных камней на сотни миллионов долларов» после того, как российский производитель «Алроса» попал под санкции.
НАПК регулярно пополняет список «спонсоров войны». 1 сентября в него попали американские компании PepsiCo и Mars. Решение включить компании в перечень НАПК объяснило тем, что они продолжают вести бизнес в России и поддерживают ее экономику, уплачивая значительные налоги. До этого в перечень попала британская корпорация Unilever, ряд китайских компаний, в том числе группа Alibaba.