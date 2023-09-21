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Посольство сообщило о депортации из Болгарии настоятеля подворья РПЦ в Софии

Ведомости

Власти Болгарии приняли решение выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана (Змеева). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Болгарии. 

«[Болгарские власти] посчитали, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности», – пояснили в российском диппредставительстве. Суть претензий не уточняется.

Согласно данным на сайте РПЦ, архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья РПЦ в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г. 

В декабре 2022 г. протестующие заблокировали церковь Святого Николая в столице Болгарии, в которой находились российский посол в республике Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги и выражали недовольство визитом митрополита, который является главой отдела внешних церковных связей РПЦ. 

Протестующие утверждали, что служба посвящена победе русской армии на Украине, но эту информацию опровергли в российском посольстве. Там пояснили, что Антоний принимал участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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