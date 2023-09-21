Посольство сообщило о депортации из Болгарии настоятеля подворья РПЦ в Софии

Согласно данным на сайте РПЦ, архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья РПЦ в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г.