Посольство сообщило о депортации из Болгарии настоятеля подворья РПЦ в Софии
Власти Болгарии приняли решение выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана (Змеева). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Болгарии.
«[Болгарские власти] посчитали, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности», – пояснили в российском диппредставительстве. Суть претензий не уточняется.
Согласно данным на сайте РПЦ, архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья РПЦ в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г.
В декабре 2022 г. протестующие заблокировали церковь Святого Николая в столице Болгарии, в которой находились российский посол в республике Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Участники акции выкрикивали антироссийские лозунги и выражали недовольство визитом митрополита, который является главой отдела внешних церковных связей РПЦ.
Протестующие утверждали, что служба посвящена победе русской армии на Украине, но эту информацию опровергли в российском посольстве. Там пояснили, что Антоний принимал участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии.