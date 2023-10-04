США выдали визы делегации России для участия в консультациях «ядерной пятерки»
Российской делегации выдали американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки» в ООН в Нью-Йорке. Об этом ТАСС заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Сегодня выдали», – ответил Рябков на просьбу прокомментировать информацию о том, что члены делегации еще не получили визы.
Ранее Рябков сообщил Lenta.ru, что по состоянию на 3 октября визы еще выданы не были. «Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке первой сессии ГА ООН», – сказал он.
В «ядерную пятерку» входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. В июне эксперты МИД и Минобороны этих стран в Каире обсудили снижение стратегических рисков и ядерные доктрины. В госдепартаменте тогда уточняли, что консультации были организованы США, которые председательствуют «в диалоге между пятью ядерными державами».