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США выдали визы делегации России для участия в консультациях «ядерной пятерки»

Ведомости

Российской делегации выдали американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки» в ООН в Нью-Йорке. Об этом ТАСС заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Сегодня выдали», – ответил Рябков на просьбу прокомментировать информацию о том, что члены делегации еще не получили визы.

Ранее Рябков сообщил Lenta.ru, что по состоянию на 3 октября визы еще выданы не были. «Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке первой сессии ГА ООН», – сказал он.

В «ядерную пятерку» входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. В июне эксперты МИД и Минобороны этих стран в Каире обсудили снижение стратегических рисков и ядерные доктрины. В госдепартаменте тогда уточняли, что консультации были организованы США, которые председательствуют «в диалоге между пятью ядерными державами». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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