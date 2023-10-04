США выдали визы делегации России для участия в консультациях «ядерной пятерки»

В «ядерную пятерку» входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. В июне эксперты МИД и Минобороны этих стран в Каире обсудили снижение стратегических рисков и ядерные доктрины. В госдепартаменте тогда уточняли, что консультации были организованы США, которые председательствуют «в диалоге между пятью ядерными державами».