Путин высказался о перекрытии Европой российских газопроводов
Европе приходится покупать газ в другом месте после перекрытия российских трубопроводов. Президент России Владимир Путин критически высказал об этом решении на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Слушайте, если клюете с этой руки, так не кусайте ее, маршрут откройте нам, газ пустите. Нет – приходится покупать в другом месте. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», – сказал президент.
На открытии пленарной сессии «Российской энергетической недели» Путин обозначил четыре ключевых элемента трансформации российского ТЭКа. Ключевое условие для уверенного развития энергетического рынка – стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо. Вторая стратегическая задача российского ТЭКа – создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки нефти и газа. Третье направление – формирование полного суверенитета отрасли: технологического, кадрового и финансового. Четвертое направление связано с новыми перспективами и географией экспорта.