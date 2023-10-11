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Путин высказался о перекрытии Европой российских газопроводов

Ведомости

Европе приходится покупать газ в другом месте после перекрытия российских трубопроводов. Президент России Владимир Путин критически высказал об этом решении на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Слушайте, если клюете с этой руки, так не кусайте ее, маршрут откройте нам, газ пустите. Нет – приходится покупать в другом месте. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», – сказал президент.

Ранее по теме: Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. Главное

На открытии пленарной сессии «Российской энергетической недели» Путин обозначил четыре ключевых элемента трансформации российского ТЭКа. Ключевое условие для уверенного развития энергетического рынка – стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо. Вторая стратегическая задача российского ТЭКа – создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки нефти и газа. Третье направление – формирование полного суверенитета отрасли: технологического, кадрового и финансового. Четвертое направление связано с новыми перспективами и географией экспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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