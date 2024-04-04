США могут открыть склад оружия в европейской части Арктики

14 марта портал Business Insider написал, что США усилили внимание к Арктике и готовят американских военных к конфликтам в холодном климате, что говорит о растущей обеспокоенности Вашингтона действиями Москвы и Пекина. По данным издания, в феврале на Аляске прошли учения с целью адаптировать военных к экстремальным условиям Арктики. В них приняли участие 8000 военных и военнослужащих партнеров США.