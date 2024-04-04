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США могут открыть склад оружия в европейской части Арктики

Ведомости

США планируют открыть крупный склад оружия и боеприпасов в арктической зоне Европы на фоне членства Финляндии и Швеции в НАТО, а также из-за вооруженного конфликта на Украине, сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на заместителя командующего управлением материально-технического обеспечения армии США Кристофера Мохана.

«Увеличение числа членов НАТО меняет обстановку в области безопасности и наши обязанности как части НАТО», – процитировало издание Мохана.

По его словам, открытие склада вблизи Полярного круга позволит сухопутным войскам США больше узнать о том, как экстремальные холода влияют на боеприпасы и что следует сделать, чтобы вооруженные силы могли лучше действовать в зимних условиях.

Издание отметило, что Мохан не стал раскрывать возможное нахождение складов, однако высказывались предположения, что они могут быть расположены на территории Норвегии.

7 марта Швеция официально вошла в альянс НАТО, став его 30-м членом. Страна подала заявку на членство еще в мае 2022 г. вместе с Финляндией, которая стала 31-м членом НАТО уже в апреле 2023 г.

14 марта портал Business Insider написал, что США усилили внимание к Арктике и готовят американских военных к конфликтам в холодном климате, что говорит о растущей обеспокоенности Вашингтона действиями Москвы и Пекина. По данным издания, в феврале на Аляске прошли учения с целью адаптировать военных к экстремальным условиям Арктики. В них приняли участие 8000 военных и военнослужащих партнеров США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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