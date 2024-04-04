США могут открыть склад оружия в европейской части Арктики
США планируют открыть крупный склад оружия и боеприпасов в арктической зоне Европы на фоне членства Финляндии и Швеции в НАТО, а также из-за вооруженного конфликта на Украине, сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на заместителя командующего управлением материально-технического обеспечения армии США Кристофера Мохана.
«Увеличение числа членов НАТО меняет обстановку в области безопасности и наши обязанности как части НАТО», – процитировало издание Мохана.
По его словам, открытие склада вблизи Полярного круга позволит сухопутным войскам США больше узнать о том, как экстремальные холода влияют на боеприпасы и что следует сделать, чтобы вооруженные силы могли лучше действовать в зимних условиях.
Издание отметило, что Мохан не стал раскрывать возможное нахождение складов, однако высказывались предположения, что они могут быть расположены на территории Норвегии.
7 марта Швеция официально вошла в альянс НАТО, став его 30-м членом. Страна подала заявку на членство еще в мае 2022 г. вместе с Финляндией, которая стала 31-м членом НАТО уже в апреле 2023 г.
14 марта портал Business Insider написал, что США усилили внимание к Арктике и готовят американских военных к конфликтам в холодном климате, что говорит о растущей обеспокоенности Вашингтона действиями Москвы и Пекина. По данным издания, в феврале на Аляске прошли учения с целью адаптировать военных к экстремальным условиям Арктики. В них приняли участие 8000 военных и военнослужащих партнеров США.