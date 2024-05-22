Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами

На сегодняшний день Палестину официально признали 143 страны. В ЕС до сегодняшнего дня это сделала только Швеция. Кроме того, на момент вступления в объединение Палестину признали государством Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией). СССР признал Палестину в 1988 г. Президент РФ Владимир Путин напоминал, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Российский лидер также отмечал, что Москва поддерживает концепцию «двух государств» в регионе, и говорил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.