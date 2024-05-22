Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами
Администрация президента США Джо Байдена выступила против инициативы Испании, Норвегии и Ирландии признать палестинское государство, подтвердив, что, хотя президент США поддерживает путь к созданию двух государств, он будет продолжать добиваться этого путем дипломатических переговоров между двумя сторонами. Об этом сообщает CNN.
«Президент является убежденным сторонником решения о двух государствах и делал это на протяжении всей своей карьеры. Он считает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания», – заявил представитель Совета национальной безопасности.
CNN отмечает, что в выходные Байден, выступая на церемонии вручения дипломов в колледже «Морхаус», также заявил, что поддерживает решение о двух государствах, назвав его «единственным решением, при котором два народа живут в мире, безопасности и достоинстве».
22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступят в силу с 28 мая 2024 г. МИД Израиля в ответ сообщил, что отзывает послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.
На сегодняшний день Палестину официально признали 143 страны. В ЕС до сегодняшнего дня это сделала только Швеция. Кроме того, на момент вступления в объединение Палестину признали государством Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией). СССР признал Палестину в 1988 г. Президент РФ Владимир Путин напоминал, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Российский лидер также отмечал, что Москва поддерживает концепцию «двух государств» в регионе, и говорил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.