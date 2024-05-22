Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена выступила против инициативы Испании, Норвегии и Ирландии признать палестинское государство, подтвердив, что, хотя президент США поддерживает путь к созданию двух государств, он будет продолжать добиваться этого путем дипломатических переговоров между двумя сторонами. Об этом сообщает CNN.

«Президент является убежденным сторонником решения о двух государствах и делал это на протяжении всей своей карьеры. Он считает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания», – заявил представитель Совета национальной безопасности.

CNN отмечает, что в выходные Байден, выступая на церемонии вручения дипломов в колледже «Морхаус», также заявил, что поддерживает решение о двух государствах, назвав его «единственным решением, при котором два народа живут в мире, безопасности и достоинстве».

22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступят в силу с 28 мая 2024 г. МИД Израиля в ответ сообщил, что отзывает послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.

На сегодняшний день Палестину официально признали 143 страны. В ЕС до сегодняшнего дня это сделала только Швеция. Кроме того, на момент вступления в объединение Палестину признали государством Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией). СССР признал Палестину в 1988 г. Президент РФ Владимир Путин напоминал, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Российский лидер также отмечал, что Москва поддерживает концепцию «двух государств» в регионе, и говорил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных