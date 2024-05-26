Мужчина напал с ножом на прохожих на станции метро в Лионе

15 мая в швейцарском городе Цофинген вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, тогда были ранены несколько человек. Злоумышленника задержали спустя два часа после атаки. В апреле в Сиднее неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction, в результате чего погибли шесть человек, еще восемь пострадавших были доставлены в больницы.