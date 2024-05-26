Мужчина напал с ножом на прохожих на станции метро в Лионе
Неизвестный ранил ножом четырех человек на станции метро во французском Лионе, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, передает BFM TV со ссылкой на префектуру департамента Рона.
Мужчина напал на людей на станции метро «Жан-Жорес» днем 26 мая. Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия, сообщил заместитель начальника службы безопасности города Мохаммед Шии. По информации BFM TV, два человека с ранениями живота находятся в критическом состоянии. Еще двое пострадавших получили менее серьезные ранения, также один человек находится в состоянии шока.
15 мая в швейцарском городе Цофинген вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, тогда были ранены несколько человек. Злоумышленника задержали спустя два часа после атаки. В апреле в Сиднее неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction, в результате чего погибли шесть человек, еще восемь пострадавших были доставлены в больницы.