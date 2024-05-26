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Мужчина напал с ножом на прохожих на станции метро в Лионе

Ведомости

Неизвестный ранил ножом четырех человек на станции метро во французском Лионе, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, передает BFM TV со ссылкой на префектуру департамента Рона.

Мужчина напал на людей на станции метро «Жан-Жорес» днем 26 мая. Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия, сообщил заместитель начальника службы безопасности города Мохаммед Шии. По информации BFM TV, два человека с ранениями живота находятся в критическом состоянии. Еще двое пострадавших получили менее серьезные ранения, также один человек находится в состоянии шока.

15 мая в швейцарском городе Цофинген вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, тогда были ранены несколько человек. Злоумышленника задержали спустя два часа после атаки. В апреле в Сиднее неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction, в результате чего погибли шесть человек, еще восемь пострадавших были доставлены в больницы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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